Doe Normaal: Van kinds af aan roeide Bennie Jolink tegen de stroom in

Deze creativiteit begon al op jonge leeftijd. Als kind miste hij bijna de helft van zijn schooldagen omdat hij astma had. Hij was een CARA-patiënt. CARA is een verzamelnaam die vroeger werd gebruikt om langdurige aandoeningen van de luchtwegen aan te duiden.

Deze tekening maakte Bennie Jolink al op de lagere school (Foto: Bennie Jolink)

"Dat is best wel inherent aan alle CARA-patiënten", zegt Bennie. "Die zijn gewend om tegen de stroom in te roeien, ze willen meer dan ze kunnen." Als Bennie niet naar school kon, was hij aan het lezen, puzzelen en aan het tekenen. Alles om de verveling tegen te gaan. Daar legde hij de basis voor zijn creatieve carrière.

Ruzie op kunstacademie

Hij ging naar de kunstacademie, maar kreeg daar heel veel ruzie. "Wat is kunst en wat is kitsch? Ik vond het mooi, zij niet en vice versa. Ik heb het nooit begrepen wat zij echte kunst vonden. Ik vond ze uitvretende parasieten die puur op de zak van de belastingbetaler leefden."

Ook al stopte Bennie na een aantal jaar in de kunstwereld, de kunstenaar bleef wel altijd in hem zitten. "Ik had de beeldende kunst afgezworen, maar dat wilde niet zeggen dat als er een hoes of een poster moest komen, dat iemand anders dat ging doen. Ik heb vanaf het begin alle visuele aspecten van Normaal zelf in de hand gehouden."

Designer

En zo ontwierp hij t-shirts, logo's, cd-hoezen, damesondergoed, petjes, opblaaspoppen en decordoeken voor live optredens. Want Normaal was meer dan een gewone rockband. Onder de vleugels van Bennie onderscheidde Normaal zich van 'gewone' rockbands. "De band was meer, het was een creatief proces. Moeilijk om in woorden te bevatten."