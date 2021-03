Noordoost-Twente kan toe met minder windmolens; tien in plaats van achttien

Hij vermoedde al snel dat de berekeningen die hij kreeg niet juist waren. "Het Rijk legt op dat we in 2030 30 procent van de energie moeten opwekken vanuit zonneparken en windmolens. De huidige energie die op andere manieren wordt opgewekt, wordt hierin niet mee berekend."

"Geen 18, maar 10 windmolens is genoeg voor Noordoost-Twente" Thijs Oude Steenhof, raadslid Tubbergen

"De regio Twente stelde die ambitie bij naar 50 procent en ook de vier gemeenten van Noordoost-Twente die samen optrekken in dit proces deden er een schepje bij bovenop. Daardoor zou in 2030 het aandeel duurzame energie in de gemeenten Tubbergen, Oldenzaal, Losser en Dinkelland op 70 tot 90 procent liggen."

In de RES wordt geëist dat gemeenten met zonneparken en windenergie energie gaan opwekken (Foto: archief RTV Oost)

Herberekening

Oude Steenhof liep de cijfers samen met ambtenaren nog eens grondig na en ontdekte de fout. Gisteravond werden de gemeenteraden hiervan op de hoogte gebracht. "We staan achter het klimaatakkoord en wij willen ook de doelstelling van het Rijk halen, maar we willen ruimte laten voor andere innovaties, zoals bijvoorbeeld waterstof. Daarom gaan we het plan herzien, zodat er straks een gedegen plan bij het Rijk komt te liggen, dat niet te ambitieus is."

Minder windmolens

"We willen in Noordoost-Twente niet het hele landschap vol zetten met windmolens en zonneparken, maar we gaan ons wel houden aan het doel dat het Rijk heeft gesteld."