Relschoppers ziekenhuis MST in Enschede niet gepakt, camerabeelden te onduidelijk

Relschoppers in januari bij ziekenhuis MST in Enschede (Foto: News United/Dennis Bakker)

De relschoppers die in januari ziekenhuis MST in Enschede belaagden tijdens de 'avondklokrellen', zijn niet gepakt. Camerabeelden die de politie heeft uitgelezen zijn volgens een woordvoerder te onduidelijk om de relschoppers te herkennen.

Tientallen relschoppers richtten in januari, vlak na de invoering van de avondklok, een spoor van vernieling aan in de binnenstad van Enschede. Ook ziekenhuis MST moest het ontgelden; uit camerabeelden van het ziekenhuis is te zien dat er tegen de ruiten wordt geslagen en geschopt.

Of het ziekenhuis ook bekogeld is, zoals een woordvoerder van MST in eerste instantie meldde, zegt de politie op basis van de camerabeelden niet vast te kunnen stellen, maar ook niet volledig te kunnen ontkrachten.

'Angst ontstaan'

Uit de camerabeelden blijkt dat de groep relschoppers korte tijd aanwezig was bij het Enschedese ziekenhuis. "Er is door verschillende personen tegen ruiten geslagen en geschopt. Hierdoor is er binnen, bij zowel personeel als patiënten, angst ontstaan", zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff.

De slagboom van de parkeerplaats voor de spoedpost is vernield, maar verder is er volgens de politie geen grote schade aan het gebouw aangericht.

Spoedpost afgesloten

Het ziekenhuis werd belaagd op het moment dat de nachtdienst de avondploeg moest aflossen. Doordat een beveiliger van MST de ingang van de spoedpost afsloot, is mogelijk erger voorkomen. "Personeel dat aan het werk moest voor de nachtdienst was angstig, zij wilden niet door de groep relschoppers heen", zegt Westerhoff.

De camerabeelden van het ziekenhuis zijn volgens Westerhoff kwalitatief onvoldoende om personen te herkennen, of de beelden waren van te ver af gemaakt.