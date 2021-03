Klooster Nieuw Sion krijgt koffieschenkerij en wordt veel gastvrijer

De monniken die er tot vijf jaar geleden woonden waren op hun manier al gastvrij. De Stichting Nieuw Sion is dat ook, maar vult dat heel anders in. Momenteel wordt gewerkt aan de totstandkoming van een koffieschenkerij bij het monumentale klooster tussen Diepenveen en Wesepe.

"We hebben die wens al langer, om gastvrijer te zijn", vertelt mededirecteur Marten IJmker van Nieuw Sion. "Als je hier nu aankomt sta je voor een dichte poort en moet je melden met de bel. Maar dat gaat veranderen, want we gaan een koffieschenkerij openen in de voormalige buitenkapel."

Veel meer open

Het terrein van klooster Nieuw Sion wordt in de toekomst veel meer open. "Mensen kunnen hier straks van negen tot vijf terecht. In de koffieschenkerij, of om een kaarsje in de kerk op te steken. Er komt een terras ook en dan niet zo'n terras als bij een bierhut of die op de Brink, maar een fluisterterras. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat iedereen hier tot rust komt."

IJmker zegt dat het klooster ook iets goeds te bieden heeft in deze lastige coronatijd. "Veel mensen zitten natuurlijk thuis, tussen vier muren. Met alle gevolgen van dien. Wij bieden hier een verblijf van 25 euro per nacht, inclusief ontbijt en volledig coronaproof. Om even helemaal uit de omgeving los te komen."

Drie systeemplafonds

Wanneer de koffieschenkerij open gaat is nog niet helemaal helder, maar IJmker hoopt op 1 mei. "Er moet nog veel gebeuren, maar er is ook al veel gebeurd. Zo hebben we drie systeemplafonds verwijderd en een muur weer helemaal schoongemaakt van dik pleisterwerk. Het wordt wel wat hoor!"