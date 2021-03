Vanaf 1 juli mogelijk weer evenementen: "Heerlijk nieuws" voor Wierdens festival Boulevard Outdoor

Boulevard Outdoor op het Lageveld in Wierden in 2015 (Foto: Monika Schreurs)

"Heerlijk nieuws. We zijn super blij", reageert Eser Guzel van festival Boulevard Outdoor in Wierden op het nieuws dat organisatoren weer kunnen beginnen met het plannen van evenementen na 1 juli. Als door de coronaregels de evenementen toch niet door kunnen gaan, kunnen organisatoren een groot deel van de gemaakte kosten terugkrijgen.

Het demissionair kabinet gaf vandaag een soort van groen licht voor het organiseren van concerten, festivals, sportwedstrijden en congressen in juli. De organisaties krijgen, als de evenementen toch niet door kunnen gaan vanwege de coronaregels, 80 procent van de gemaakte kosten terug als gift. De rest van het bedrag wordt uitgekeerd als lening, meldt de NOS.

Boulevard Outdoor

Het festival Boulevard Outdoor in Wierden zou eigenlijk gehouden worden op 27 juni dit jaar, maar was al verschoven naar 3 juli. Het 'groene licht' van het demissionair kabinet komt dan ook als geroepen voor Eser. Het geeft hem vooral wat meer zekerheid.

Hij vertelt: "Omdat alles zo onzeker was, verkochten we geen kaarten. We werkten alleen nog maar met reserveringen, maar hierdoor kunnen we toch doorgaan met organiseren. Als we nu een tent boeken, kunnen we diegene ook wat betalen."

Maar Eser lijkt vooral wat meer hoop te hebben gekregen dat zijn festival door kan gaan in juli. "We gaan nu door een rare periode en nu kunnen we weer meer met ons publiek in contact komen. We zijn super blij!"

Stöppelhaene

Voorzitter Paul Wittenhorst van het Sallandse Oogfeest Stöppelhaene in Raalte is iets minder positief. "Ik zie het wat genuanceerder. Dit is vooral een financieel steunmiddel, maar of de evenementen ook daadwerkelijk kunnen plaatsvinden vraag ik mij af."

Het festival in Raalte staat gepland voor eind augustus. Het is niet zo dat Wittenhorst door dit nieuws gelijk begint met plannen en organiseren. "We vonden het nog te onzeker. Over een maandje kijken we nog een keer of we al kunnen beginnen. Iedereen is er in ieder geval wel aan toe."