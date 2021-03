Frank Wormuth blijft bij zelfde namen: "Never change a winning team"

"Never change a winning team. De jongens hebben de laatste twee wedstrijden goed gespeeld en daarom hoef ik niets te veranderen." Wormuth kan een beroep doen op een fitte selectie.

Naar boven kijken

Na de zege van vorige week durft Wormuth ook naar de play-offs plekken te kijken: "We staan één punt achter plaats acht. Dan moet je niet meer over degradatie praten. We weten ook dat we met 35 punten veilig zijn en nu kunnen we naar boven kijken en boven is niet zo ver weg. Slechts een punt. We hebben nu een thuiswedstrijd en dus een goede kans om drie punten te halen, maar het is geen garantie."

RTV Oost

De wedstrijd tussen Heracles en Sparta begint zondag om 16.45 uur en is te volgen op Radio Oost en onze online kanalen.