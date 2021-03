PEC-trainer Bert Konterman voelt nog geen grote druk tegen VVV: "Het is nog niet alles of niets"

"Nee, ik vind van niet. Wel het besef dat het een belangrijke wedstrijd is. Maar ik heb niet het idee dat jongens denken dat het alles of niets is en dat vind ik ook niet." Ook als PEC niet van VVV wint ziet de trainer nog genoeg mogelijkheden. "Je kunt ook van PSV winnen, we hebben ook nog Groningen op het programma. Dus we hebben nog wedstrijden genoeg, alleen we moeten wel een keer weer puntjes pakken."

Strieder terug

Bij de Zwollenaren keert Rico Strieder weer terug in de basis. Dat gaat ten koste van Eliano Reijnders. "Met een iets verdedigend ingestelde speler kun je iets meer evenwicht en balans krijgen. Dat is wel een bewuste keuze. Dat kan Mustafa Saymak ook, maar die gaat ook Zidane's doen op de zestien meter en dat is niet de bedoeling", aldus de trainer met een knipoog. Voorin blijft Thomas Buitink de voorkeur houden boven de niet helemaal fitte Slobodan Tedic.

De aftrap van PEC Zwolle - VVV-Venlo is zondag om 12.15 uur. De wedstrijd is te volgen op Radio Oost en onze online kanalen.