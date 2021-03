Ook Deventer en Tubbergen de mist in bij doorgeven verkiezingsuitslag

Na Ommen en Raalte is het ook in Deventer en Tubbergen misgegaan bij het doorgeven van de verkiezingsuitslag. De uitslag is daardoor anders dan aanvankelijk gemeld. In Deventer werden de circa 6.000 briefstemmen verkeerd ingevoerd in excel. Het gevolg: een - ogenschijnlijk - lagere opkomst en dus tien procent van de stemmen die niet werden meegeteld in de uitslag. De fouten zijn inmiddels hersteld.

Van Ommen en Raalte was al bekend dat het daar aanvankelijk mis was gegaan, al was daar wel iets anders aan de hand dan in Deventer. In Ommen en Raalte werden niet alleen de briefstemmen, maar ook de stemmen van maandag en dinsdag in eerste instantie niet meegerekend. Dat was het gevolg van een menselijke fout, zegt Ommens burgemeester Hans Vroomen.

Verkeerd kolommetje

Ook in Deventer is een menselijke fout de oorzaak van het niet meetellen van de 6.000 briefstemmen, zegt woordvoerder Maarten-Jan Stuurman. "Dat getal is in de excelsheet met uitslagen in een verkeerd kolommetje terecht gekomen. De stemmen waren dus wel geteld, maar zijn niet goed verwerkt."

In Deventer zijn in totaal 61.151 stemmen uitgebracht. Dat is een opkomst van 79 procent, en dus niet de 71,9 procent die eerder werd gemeld. Volgens Stuurman is door het meetellen van de briefstemmen ook de uitslag iets veranderd; "Al is het verschil marginaal."

Toen ik het opkomstpercentage zag was ik ook verbaasd. Marcel de Vet, coördinator verkiezingen gemeente Tubbergen

In Tubbergen werd gisteren een opkomst gemeld van 78,5 procent. Een stuk lager dan in 2017, toen 85 procent van de kiezers zijn stem uitbracht. Het bleek niet te kloppen. "Toen ik gisteren het opkomstpercentage zag was ik zelf ook verbaasd", zegt Marcel de Vet, coördinator verkiezingen van de gemeente Tubbergen.

Ook in Tubbergen werden de vroegstemmen in eerste instantie vergeten door te geven. Na correctie blijkt dat ook dit keer 85 procent van de kiezers in Tubbergen heeft gestemd.

Hoe werkt het tellen van stemmen?

Op de avond van de verkiezingen worden op elk stembureau de stemmen per partij geteld. Dit heet: op lijstniveau. De uitslag van het stembureau wordt doorgegeven aan het centraal stembureau in de gemeente, die alle uitslagen verzamelt en - uiteindelijk - doorgeeft. Aan de kieskring, maar ook aan persbureau ANP. Dat meldt de uitslagen van alle gemeenten.

Na verkiezingsdag worden alle stemmen nog eens geteld, maar dit keer ook per kandidaat. Niet alleen is het een controle en kunnen zo eventuele fouten opgespoord, ook worden zo de voorkeursstemmen geteld. "De uitslag is dus pas de uitslag als de uitslag definitief is", zegt Stuurman. "Dit was dus pas de prognose."

Juiste uitslag

Ommen, Raalte en Deventer benadrukken dat alle stemmen zijn geteld en dat in eerste instantie alleen iets is misgegaan bij het doorgeven van de uitslagen. Ze hebben die fout inmiddels alle drie hersteld.