Negen maanden geëist tegen dronken veroorzaker van ongeluk in Deventer

Voor de rechtbank in Almelo is een celstraf van negen maanden en een rijontzegging geëist tegen een 32-jarige man uit Kampen. De man veroorzaakte op 18 december 2018 onder invloed van alcohol een ernstig ongeluk toen hij met zijn auto op het fietspad van de Zwolseweg in Deventer terecht kwam

Daar botste hij frontaal op een vrouw uit Deventer. Zij kon de auto niet ontwijken en raakte zwaargewond. De vrouw brak beide benen, een elleboog, neus en nekwervel. Ze moest lange tijd revalideren.

Modder en bloed

Na de aanrijding reed de op dat moment in Olst wonende man door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Politiemensen vonden zijn auto ruim zeshonderd meter verderop in een weiland aan. De 32-jarige liep, onder de modder en bloed, op het fietspad. Hij wilde niet meewerken en werd geboeid naar het bureau gebracht. Daar werd duidelijk dat hij meer dan twee promille alcohol in zijn bloed had.

Tegenover de Almelose rechters vertelde de man dat zijn dochtertje van twee die avond in het Deventer ziekenhuis opgenomen was. De opname veroorzaakte veel stress en toen hij bij zijn auto stond te roken was er een onbekende man naar hem toegekomen. Die had gewezen op twee flessen sterke drank die in de auto lagen en wilde wel een slokje proeven. Dat had er uiteindelijk toe geleid dat de fles lees was, aldus de 32-jarige.

Steeds vervelender

In het ziekenhuis had men al gemerkt dat er iets aan de hand was met de man. Die werd in de loop van de avond steeds vervelender. Toen hij uiteindelijk ergens tegenaan begon te trappen werd de 32-jarige het ziekenhuis uitgezet.

Daar zou hij meteen in zijn auto zijn gestapt en zonder licht zijn weggereden. Net buiten het parkeerterrein zou de man twee verkeersborden omver hebben gereden. Uit beelden zou ook blijken dat hij op weg naar Olst meermaals door rood reed. Hoe de man uiteindelijk op het fietspad naast de Zwolseweg terecht kwam weet niemand.

Veel vragen

Het verhaal over de flessen drank riep veel vragen op in de rechtszaal. De man werd in het verleden meermaals veroordeeld wegens rijden onder invloed en legde verschillende verklaringen af over de flessen in de auto en zijn eigen drankgebruik. De officier van justitie vroeg hem recht op de man af of hij misschien een stiekeme drinker was. Dat werd door de 32-jarige ontkend.

Dat hij doorreed en de zwaargewonde vrouw aan haar lot overliet wordt de 32-jarige zwaar aangerekend. De advocate vroeg zich af waarom personeel van het ziekenhuis niet ingreep toen de man in zijn auto stapte en wegreed.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.