Programma: Dubbel programma Landstede, Go Ahead Eagles op maandag

Er is deze week geen voetbal in de Eredivisie vanwege de interlandperiode. Op andere velden valt nog wel genoeg te beleven. Hieronder een overzicht van het programma van deze week.

Betaald voetbal

Geen voetbal dus in de Eredivisie, maar wel een stap lager. Go Ahead Eagles komt pas in actie op maandag. Het gaat dan op bezoek bij FC Den Bosch. De aftrap is om 21.00 uur.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen staat zondag de laatste speelronde in de reguliere competitie op het programma. De tickets voor de play-offs zijn al enige tijd verdeeld. FC Twente sluit de competitie af met de topper bij koploper PSV en PEC Zwolle ontvangt Excelsior. De clubs gaan hierna verder in twee poules van vier. De bovenste vier strijden daarin om de titel. De onderste vier om plek vijf.

Basketbal

De mannen van Landstede Hammers spelen deze week twee uitwedstrijden in de Elite A van de Basketball League. Morgen gaan ze op bezoek bij Donar in Groningen en zaterdag bij Feyenoord in Rotterdam. De zes ploegen in Elite A spelen om een goede uitgangspositie in de play-offs. Dan voegen zich de beste twee ploegen uit Elite B zich er ook bij. De vrouwen van Jolly Jumpers zijn inmiddels zeker van de play-offs. Er staan nog enkele wedstrijd op het programma in de reguliere Basketball League. Te beginnen met komende zaterdag tegen Cangeroes, dat een plek lager staat in de stand.

Volleybal

De volleybalsters van Apollo 8 hebben zich afgelopen weekend geplaatst voor de finale om de landstitel. Sliedrecht Sport is daarin de tegenstander. Deze week spelen de ploegen in de kampioenspoule nog twee duels, daarna volgt de finale. Zondag staan de twee finalisten al tegenover elkaar als voorschotje op de finale. Voor Regio Zwolle zit het seizoen in de competitie er na zondag op. Wel volgt er met Pasen nog een bekertoernooi.

Waterpolo

De waterpolomannen van Het Ravijn zetten hun strijd om een plek in de play-offs zaterdag voort met een duel bij SVH. De mannen spelen in totaal dertien wedstrijden. De top acht gaat naar de play-offs. Bij de vrouwen zijn de tickets al zo goed als verdeeld. Het Ravijn is al zeker van de play-offs, Swol maakt nog een theoretische kans, maar die ploeg won nog geen wedstrijd dit seizoen. Zaterdag spelen beide ploegen de laatste van de reguliere competitie. Het Ravijn thuis tegen De Ham en Swol bij Polar Bears.