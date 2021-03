Zorgpersoneel in Overijssel krijgt vanaf woensdag weer AstraZeneca-vaccin

Eerst worden alle afgezegde afspraken ingehaald, benadrukt de GGD Twente. "De capaciteit om te vaccineren is momenteel groter dan het aantal vaccins, dus we kunnen de vaccins die nog niet gepland zijn bovenop de rest plannen. Zie het als een soort inhaalslag", zegt Anne-Marie Kok, afdelingshoofd vaccineren van de GGD.

Ze benadrukt blij te zijn dat er weer met AstraZeneca geprikt mag worden. "Want onze doelstelling is om zo snel mogelijk iedereen te vaccineren. Dat we weer mogen beginnen met AstraZeneca helpt daarbij."

De GGD over het hervatten van de vaccinaties:

Vragen over het vaccin

De GGD merkt dat er veel vragen over het vaccin binnenkomen. "We krijgen vragen over het vaccin zelf, maar ook over hoe de vaccinatie weer opgestart gaat worden. Als mensen daar meer informatie over willen hebben, kunnen ze terecht op coronavaccinatie.nl of bellen met 0800-1351.

Naast zorgpersoneel worden ook 60- tot en met 64-jarigen, mensen met morbide obesitas, mensen met het syndroom van Down, ggz-medewerkers en -patiënten en wijkverpleging gevaccineerd met AstraZeneca. Wanneer de groep 60 tot 64 jaar aan de beurt is, is nog onduidelijk. "Daar gaan de huisartsen over en zij zijn in de regio Twente op dit moment nog niet aan zet voor die groep", zegt Kok.

Per 1 mei moeten er in de regio Twente in elk geval 55.000 prikken per week worden gezet, in IJsselland zijn dat er 45.000. "We zijn flink op weg", zegt Kok. "We openen binnenkort een nieuwe vaccinatielocatie in Enschede en in Markelo. Daarna volgen nog Hengelo en Nijverdal."