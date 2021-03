Ouders in IJsselland geven een 6,6 op vraag hoe ze zich voelen in coronatijd

Ouders in de regio IJsselland geven gemiddeld een 6,6 op de vraag hoe goed ze zich voelen. Dat blijkt uit de reacties op een vragenlijst van GGD IJsselland waaraan ruim 12.500 ouders meededen. De GGD wilde graag weten hoe mensen zich voelen in deze tijd van de coronapandemie.

“Dit hoge aantal deelnemers is ongekend en geeft aan dat het onderwerp ontzettend leeft onder ouders", zegt zegt Rilana Wessel, epidemioloog GGD IJsselland. "We deden het onderzoek in de laatste twee weken van januari, tijdens de strenge lockdown. Toen waren ook de basisscholen nog gesloten. Dat was best een zware tijd voor gezinnen.”

Meer tijd om te koken

Ondanks dat 38 procent een 7 of hoger scoort op het onderdeel ‘stress’ ervaren veel ouders (75 procent) ook positieve gevolgen van de coronacrisis. Meer tijd met het gezin en meer rust in de agenda, is zowel voor ouders als kinderen prettig. Een ouder antwoordt bijvoorbeeld: “Geen race van hot naar her. Meer tijd om te koken, film te kijken, spelletjes te doen, van het weekend samen echt een feest te maken.”

Achter het beeldscherm

Toch vindt veertig procent van de ouders de opvoeding van de kinderen zwaarder dan voor de coronaperiode. Kinderen zitten meer achter het beeldscherm en het combineren van thuiswerken met de aanwezigheid van hun kind ervaren veel ouders als zwaar. Ook het niet zelf kunnen bieden wat hun kind op onderwijsgebied nodig heeft met alles wat daarbij hoort, vinden ze lastig. “Je ziet dat je kinderen vriendjes en vriendinnetjes missen! Maar ook de juf van school. Het is moeilijk om te zien dat je kinderen de sociale contacten en prikkels van school missen”, zegt een van de ouders.

Een ochtend voor mezelf, daar kijk ik erg naar uit Een deelnemende ouder

“Even niet te hoeven zorgen", stelt een ouder. "Al is het maar één dag in de week. Ik help hem met liefde met school, ik ben dol op mijn kind. Maar het is enorm vermoeiend. Ik sta altijd 'aan'. Een ochtend voor mezelf, daar kijk ik erg naar uit”, meldt een ouder. Een op de tien zou graag extra ondersteuning willen. De leerkracht wordt hierbij vaak genoemd (49 procent) en ruim een kwart (26 procent) heeft behoefte aan een psycholoog.

Volgens de ouders ervaart bijna driekwart van de kinderen positieve gevolgen van de crisis. Aan de andere kant, ongeveer een derde van de kinderen reageert boos, verdrietig of gefrustreerd op de coronamaatregelen. Vooral omdat zij niet naar school kunnen en er in het algemeen minder activiteiten zijn.