Ook Moon Pondes en Moïsa van Koot verlengen bij PEC Zwolle Vrouwen

Eerder verlengde de club al met Kely Pruim en tekenden Danique Noordman en Jill Diekman hun eerste contract. Moon Pondes: "Ik ben tevreden met mijn ontwikkeling bij PEC Zwolle Vrouwen en ben vastberaden daar een goed gevolg aan te geven. Het is prettig om belangrijk te kunnen zijn voor het team." Van Koot is ook blij met haar nieuwe verbintenis. "Wij zijn nog lang niet uitgeleerd, als ik ook even voor Moon mag praten. Tevens is het prettig dat we nu al weten waar we komend seizoen aan toe zijn. Uiteraard wil ik eerst dit seizoen goed afmaken, maar ook in het volgende jaar krijg ik alweer zin."

Nodige bagage

Technisch manager Sebastiaan Borgardijn: "We zitten nog middenin het huidige seizoen, maar uiteraard zijn we achter de schermen al druk bezig om de selectie voor het nieuwe seizoen rond te krijgen. Na Danique Noordman, Kely Pruim en Jill Diekman hebben we nu dus ook overeenstemming bereikt met Moïsa en Moon. Ook dit zijn nog twee ontzettend jonge spelers die toch al de nodige bagage hebben. Moïsa staat al meer dan vijftig duels in onze achterhoede geposteerd, terwijl Moon al sinds 2016 bij de selectie zit en in 2019 doorbrak."