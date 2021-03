VVD-Kamerleden Koerhuis en Van Campen blikken terug: "Een heftige week"

“Een heftige week”, omschrijft Koerhuis. “En heel speciaal”, vult Van Campen aan. “Toch een beetje de climax van de campagne.”

'Het stemt ook wel een beetje nederig'

Voor Zwollenaar Van Campen, op plek 16 van de kieslijst van de VVD, was donderdag een bijzondere dag. Hij liep voor het eerst als Kamerlid het gebouw in Den Haag in. “Dat was heel bijzonder. Al die appjes, berichtjes, alle steun die mensen uitspreken via Facebook en Twitter. Heel hartverwarmend. Het stemt ook wel een beetje nederig, dat mensen zeggen: ik geef mijn stem aan jou.”

“Dat eerste moment in het Kamergebouw, ik zal dat ook nooit vergeten”, vertelt Koerhuis. “Je komt daar binnen en mensen weten gewoon al wie je bent. Goedemorgen meneer Koerhuis. Ik vroeg of ik de plenaire zaal in mocht. Natuurlijk, dat is uw zaal zeiden ze.”

Koerhuis (links) en Van Campen (rechts) (Foto: RTV Oost / Michel Korndorffer)

'Wasstraat-dag'

Voor Van Campen was donderdag de in Haags jargon genoemde ‘wasstraat-dag’. “Je moet een mailadres hebben, je moet een telefoonnummer hebben, je moet inloggegevens hebben om überhaupt aan het werk te kunnen. Ik heb echt heel erg veel zin om aan de slag te gaan.”

Koerhuis begint aan zijn tweede termijn, Van Campen is nieuw in de Tweede Kamer. Het advies van Koerhuis aan de Zwollenaar? “Blijf ervan genieten. Ik doe dat ook elke dag nog. Vooral die eerste dagen, weken. Dat is heel bijzonder. Het is alsof je in een film loopt, je kent het van televisie, dat Tweede Kamergebouw.”

Thom van Campen (Foto: RTV Oost / Michel Korndorffer)

Het eerste thema waar Van Campen mee aan de slag zou willen als Kamerlid? “We gaan door een hele moeilijke tijd. Ondernemers, mensen die vrezen voor hun baan, mensen die werken in de zorg. Ik denk dat de komende jaren echt in het teken zullen staan van zorgen dat we sterker uit de crisis komen. Met behoud van werk, met liefdevolle zorg. Ik denk dat dat een hele grote opgave is waarmee wij in Den Haag aan de slag moeten.”