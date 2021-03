Een dwarslaesie veranderde het leven van Annette: "Ineens voelde ik mijn been niet meer"

Deze week is het de 'ontdek de zorg week' en is er aandacht voor de zorgsector. Technologische innovaties worden bij behandelingen steeds vaker ingezet, ook bij de trainingen van Annette. We kijken mee bij de revalidatietraining van Annette Setz in het Roessingh in Enschede, want wat heeft zij aan al die techniek?

Het is een gek moment wanneer Annette, begin dit jaar, erachter komt dat ze haar been niet meer voelt. "Het was op een ochtend, ik zat aan tafel en ik wilde even naar de keuken lopen en toen voelde ik dat er iets niet klopte. Binnen anderhalf uur was het gevoel weg, dus dat ging heel plotseling."

Al snel kwam ze terecht bij revalidatiecentrum het Roessingh in Enschede. "Ik zit hier vijf dagen in de week en in het weekend ga ik naar huis", vertelt ze.

Fysiotherapeut Bram van Gemeren is een van de artsen die haar helpt. "We zijn eerst begonnen om wat kracht terug te krijgen in het been. Daarna konden we de stap maken om haar zelfredzaam te maken tijdens het douchen en aankleden", vertelt hij.

"Die rolstoel bevalt mij helemaal niet"

Inmiddels probeert Annette te staan en te lopen. En dat doet ze met behulp van de ZeroG. Dat is een technisch apparaat dat haar ondersteunt en opvangt als ze valt. Daar is Anette erg blij mee, want dat stilzitten in een rolstoel is niets voor haar. "Ik sportte veel en was altijd in beweging. Ik zit nu in een rolstoel en dat bevalt mij helemaal niet", aldus Annette.

Meer zorg in huis

Volgens Hans Rietman, arts bij het Roessingh en hoogleraar aan de UT worden nieuwe technologieën steeds vaker gebruikt in de zorg. "Innovaties zijn erg belangrijk om de zorg op een hoogwaardig niveau door te laten gaan. We weten dat er tot 2030 meer oudere mensen bijkomen die zorg nodig hebben en om goede zorg te blijven bieden heb je innovaties nodig."

Volgens hem hoeven patiënten minder vaak naar een arts als er meer technologische innovaties zijn. "Stel je voor: patiënten kunnen met een simpele robothandschoen met kracht veel oefeningen thuis doen. Je hoeft ze dan niet drie keer in de week naar een revalidatiecentrum te laten komen. Dat scheelt geld".

Meer techniek in de toekomst

Bij het Roessingh wordt er al volop ingezet op nieuwe technieken. Er wordt niet alleen gebruik gemaakt van de ZeroG. Patiënten kunnen er ook aan de slag met games en virtual reality. Daarnaast worden er dit jaar nog twee geavanceerde robots verwacht, waaronder een soft-exoskelet. Dat apparaat assisteert patiënten bij het lopen, rechtstaan, zitten en traplopen door knieën, heupen en de enkels te ondersteunen.

Volgens Hans kosten die innovaties veel geld, maar hij denkt dat het uiteindelijk geld bespaard, doordat je patiënten thuis kunt behandelen en alleen naar een arts hoeft te halen bij hoog specialistische zorg.

"Er zullen nog wel tranen komen"

Voor Annette is al die techniek erg nuttig, maar het is de vraag of haar leven weer wordt als vanouds. "Op een terrasje zitten zal wel gaan, maar we hadden ook de uitjes met vrienden naar de Waddeneilanden. Ik ben benieuwd hoe dat gaat."

Er zullen nog wel tranen komen als ik weer terug ben in de realiteit en niet meer in dit revalidatiecentrum. Ik wil leven en plezier hebben, mijn been doet het niet meer, maar je verliest niet alles. Je kunt nog kleine dingen bedenken waar je nog erg van kunt genieten", aldus Annette.