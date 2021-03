Ongeluk bij Harbrinkhoek waarschijnlijk veroorzaakt door slapende bestuurder

Een ernstig ongeval op de N746 bij Harbrinkhoek drie jaar geleden werd waarschijnlijk veroorzaakt, omdat de bestuurder van een van de auto's in slaap was gevallen. Dat zei de 26-jarige veroorzaker uit Almelo vrijdag voor de rechtbank in Almelo. De officier van justitie eiste 90 uur werkstraf.

De 26-jarige kan zich niets meer herinneren van de botsing, hij werd pas drie weken later wakker uit een coma. Ook de bestuurder van de auto die hij aanreed weet er nog maar weinig van. Hij zag dat de auto van de 26-jarige steeds verder zijn weghelft op kwam, maar kon niet meer reageren. "Ik riep nog, shit, shit, ik moet wegsturen!"

Zwaar weekend

De 26-jarige Almeloër vertelde de rechtbank vrijdag dat hij op de dag van het ongeval al heel vroeg was opgestaan voor een klus in het westen van het land. Ook had hij een zwaar weekend achter de rug. "Waarschijnlijk ben ik in slaap gevallen."

Het slachtoffer vertelde dat hij veel pijn leed door de aanrijding. Een gebroken pols, die meermaals gezet moest worden, maar vooral erg pijnlijke kneuzingen over zijn hele lichaam. "Ik kon nog geen sok aantrekken."

'Lijntje of 1, 2'

De Almeloër bleek bij controle ook sporen van amfetaminen in zijn bloed te hebben. De resten van een "lijntje of 1, 2" die hij in het weekend had gesnoven, aldus de man. De man slikte in die tijd ook al een soort van amfetamine om zijn ADHD onder controle te houden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.