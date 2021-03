Na jaren van overlast door hangjongeren geeft avondklok Vroomshopers rust terug

De stationsomgeving in Vroomshoop is nu ‘s avonds verlaten en stil. Een verademing voor de buurtbewoners, zo blijkt, want de laatste maanden was het er geregeld onrustig. Een inventarisatie van de Dorpsraad Vroomshoop wees uit dat deze buurt door de inwoners van het dorp als eng of onveilig wordt ervaren.

“De meerderheid geeft aan zich niet altijd veilig te voelen op of rondom het station”, zegt bestuurslid Bert Jansen van de Dorpsraad Vroomshoop. “Er hing veel jeugd rond, er werden zaken vernield, mensen werden geïntimideerd en soms zelfs bespuugd.” En daar blijft het volgens de buurtbewoners niet bij. Zij geven aan dat er ook in drugs wordt gedeald, geracet met auto’s en er geregeld zwaar vuurwerk wordt afgestoken.

Uitgescholden

Al jaren kampt het Twentse dorp met overlast rondom het station. Daarom deed de dorpsraad een oproep aan buurtbewoners om incidenten te melden. Melding maken werd voor Evelien Knol routine. “Ik denk dat ik in een paar weken tijd wel zo’n dertig keer de politie heb gebeld.”

Omdat Knol met de trein naar haar werk gaat, komt ze dagelijks op het station. “Van augustus tot en met december hing hier elke dag een flinke groep jongeren. Dat voelt bedreigend voor een vrouw alleen. Ze hadden een grote mond en gaven je niet de ruimte als je erlangs wilde. Op een dag werd ik zelfs uitgescholden, omdat ze dachten dat ik foto’s van ze nam. Maar dat deed ik helemaal niet, want ik wist precies wie het waren. Ik voelde me er niet meer veilig.”

'Jeugd terroriseert'

Niet alleen op het perron en in het tunneltje, maar ook aan de voorkant bij jongerencentrum Het Front veroorzaken jongeren overlast, merkt een andere buurtbewoner op. Ze stoort zich regelmatig aan racende auto’s en het zware vuurwerk dat wordt afgestoken. “Je kunt wel stellen dat de jeugd vanaf een jaar of veertien die plek terroriseert. Ik snap heel goed dat mensen daar niet graag komen.”

Via de app van de politie deed ze afgelopen jaar geregeld een melding van vuurwerkoverlast. Hoewel de incidenten de laatste tijd afnemen, ziet ze Het Front het liefst verdwijnen. “Het is geen handige plek voor een jongerencentrum, direct achter het station. Omdat er bankjes staan, trekt het jongeren aan en wordt het een hangplek. Daar is niet echt over nagedacht.”

Represailles

PVV Twenterand-fractieleider Erik Veltmeijer begrijpt wel waarom niet elk incident gemeld wordt. “Mensen zijn bang voor represailles. Vroomshoop is een dorp met 9.500 inwoners en dan weten de daders je zo te vinden.”

Om een einde te maken aan alle overlast werd eind november de knoop doorgehak; er kwam cameratoezicht op het perron. Voor Veltmeijer een euforisch moment. Hij pleitte net als de dorpsraad al maanden voor beveiligingscamera’s tegen de hardnekkige problemen.

Kwaad daglicht

Hij vindt dat de jeugd harder moet worden aangepakt, omdat angst regeert in de stationsomgeving. Vanwege zijn uitgesproken mening over de jeugd krijgt Veltmeijer vaak kritiek. “Sommigen vinden dat ik het dorp in een kwaad daglicht stel door er zoveel aandacht voor te vragen. Maar dat doe ík niet, dat doen de jongeren die de boel vernielen. Ik zie het als mijn taak om te zorgen voor een veilige woonomgeving van de inwoners.”

Veltmeijer staat in nauw contact met de buurtbewoners die hem op de hoogte houden van de situatie. “Waar er in oktober en november veel onrust was en de politie vaak langs moest komen, zie je nu dat de camera’s effect hebben. Of dat genoeg is, moet nog blijken.” Dat vraagt de gemelde buurtbewoner zich af. “Wij vinden het wel ideaal die avondklok, van ons mag 'ie nog wel even blijven."