Caroline van der Plas van BBB onder vuur op sociale media na optreden bij Jinek

Caroline van der Plas, fractievoorzitter van BBB, ligt op sociale media onder vuur vanwege een discussie die ze gisteren had met Bij1-voorvrouw Sylvana Simons. Kijkers doken daarop in het Twitterverleden van de Deventer politica en vonden onder meer een tweet waarin ze zich kwetsend uitlaat over Simons. Ook opmerkingen over de gaypride vallen verkeerd bij twitteraars. Van der Plas kwam vandaag met een statement. "Het grote kapotmaken is begonnen", schrijft ze.

Het was een opvallend moment, gisteravond bij Jinek. Onder anderen Caroline van der Plas en Sylvana Simons waren daar te gast. Op een gegeven moment richt Van der Plas het woord tot Simons: "Je zit heel erg op wij zijn superlinks, maar je bent wel volksvertegenwoordiger sinds vandaag. Er wonen zeventien miljoen mensen in Nederland. Ik vraag me dan toch heel erg af; zit jij niet heel erg op die ene kleine doelgroep [....]."

Ongemakkelijk gesprek

Er ontstaat daarna een ongemakkelijk gesprek. Simons legt de vraag terug bij Van der Plas omdat zij vooral de boeren vertegenwoordigt. "Dan is natuurlijk dezelfde vraag aan jou te stellen: realiseer je je dat Nederland groter is dan dat?"

In het gesprek benadrukt Van der Plas nog dat haar opmerking niet als aanval op Simons gezien moet worden, maar op Twitter is het leed dan al geleden. De hashtag #caroline is trending en opmerkingen die Van der Plas jaren geleden deed op Twitter worden opgerakeld. Het gaat onder meer over een tweet waarin Van der Plas zich uitlaat over deelnemers aan de GayPride.

Ook een opmerking over Sylvana Simons van jaren geleden zette kwaad bloed.

Jinek

Van der Plas wil naar aanleiding van alle ophef op Twitter niet reageren. Ze verwijst naar een statement dat ze op Twitter heeft gezet. "Het grote kapotmaken is begonnen", constateert ze. "Omdat ik het gisteravond bij Jinek heb gewaagd één kritische vraag te stellen, wordt nu door een heel leger, tweets van acht jaar geleden uit de krochten van Twitter opgelepeld. Doe wat u niet laten kunt. Ik weet wie ik ben, ik weet waar ik voor sta."

"Er wordt gesuggereerd dat ik homofoob ben. Ik werp mij hier verre van. Het is een aanname gebaseerd op een persoonlijke mening, op één dag in 2013, over uitdossingen tijdens de GayPride van 2013. Ik noch BBB zijn homofoob of racistisch. Sterker nog: in ons verkiezingsprogramma dragen wij uit dat racisme en discriminatie verboden EN strafbaar zijn."

Van der Plas stelt dat iedereen het met haar oneens mag zijn, boos op haar mag zijn en haar mag vervloeken. "Zij mogen die woede ook uiten, via welk medium dan ook. Die vrijheid heeft iedereen. En die vrijheid zal ik altijd respecteren. Een discussie ga ik niet uit de weg. Maar ik voer de discussie alleen met open vizier en niet via een haatcampagne op sociale media."

Van der Plas heeft de gewraakte tweets van haar account verwijderd. "Niet om iets te verbergen, niet omdat ik nu bang ben voor kritiek. Maar om mijn directe omgeving te beschermen tegen de agressie en bagger die zij nu ook over zich heen krijgen. Agressie en bagger terwijl zij niets, maar dan ook niets, te maken hebben met wat ik ooit in het verleden een keer heb gezegd."

Persoonlijke haatcampagnes

Van der Plas wil verder niet meer op de ophef reageren. Ze wil 'aan de bak'. "We hebben veel werk te doen in ons land. Ik heb geen tijd om mij bezig te houden met persoonlijke haatcampagnes. Ik word straks betaald door de belastingbetaler en dit loon wil ik graag steken in knokken voor een mooi Nederland met een eerlijk beleid, een eerlijke democratie en een eerlijke rechtsstaat."