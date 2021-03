Wéér vergeet FC Twente zichzelf te belonen tegen SC Heerenveen

Ook Jesse Bosch had het geluk niet aan zijn zijde in Friesland (Foto: Orange Pictures)

Jans over bankzitter Danilo: "Dit is hartstikke goed voor hem"

FC Twente is er opnieuw niet in geslaagd te winnen van SC Heerenveen. Net als eerder dit jaar in De Grolsch Veste verdienden de Enschedeërs meer dan een punt, maar ook nu was de stand na negentig minuten voetbal ongewijzigd: 0-0.

Trainer Ron Jans verraste tegen zijn oud-werkgever door topscorer Danilo op de bank te zetten. De Braziliaanse spits worstelt met zijn vorm en haalt zelden zijn niveau van voor de winterstop. In de laatste dertien duels wist Danilo nog slechts twee keer het net te vinden.

Ilic was zijn vervanger in de punt van de aanval. Daarnaast keerde op het middenveld routinier Brama terug in de ploeg. De aanvoerder maakte na twee maanden afwezigheid zijn rentree in de basiself van FC Twente.

Kansen

De keuze voor Ilic en de terugkeer van Brama pakten goed uit voor FC Twente. De schwung was zichtbaar terug in het elftal en kans na kans werd gecreëerd tegen het zwakke SC Heerenveen. Dat het bij de rust nog 0-0 stond mocht FC Twente zichzelf dan ook verwijten. Bosch raakte de paal en ook Dumic en Narsingh lieten vanuit kansrijke positie na Mulder te verschalken.

Brama valt uit

Tot overmaat van ramp zag FC Twente vlak voor de theepauze ook Brama nog eens uitvallen met een blessure. De aanvoerder was een baken van rust en had een groot aandeel in het sterke spel van FC Twente in de eerste 45 minuten, maar moest zich aan het einde van de eerste helft noodgedwongen laten wisselen voor Roemeratoe.

Saaie tweede helft

Zonder Brama verging het FC Twente een stuk minder. De ploeg van Jans had steeds minder grip op SC Heerenveen, dat echter niet bij machte was écht gevaar te stichten voor het doel van Drommel. De sluitpost van FC Twente moest wel een keer serieus redding brengen, maar wist een schot van De Jong uiteindelijk simpel te keren. Aan de andere kant verzuimde Ilic de openingstreffer te maken in de verder weinig hoogstaande tweede helft.

Danilo

In de zoektocht naar doelpunten bracht Jans zijn naar de bank verwezen topschutter in de ploeg. Maar ook met Danilo binnen de lijnen slaagde FC Twente er niet in een goal te maken. Menig was in de blessuretijd nog enorm dichtbij. De buitenspeler wipte de bal over de uitgekomen Mulder heen, maar de paal voorkwam voor de tweede keer deze avond een Twentse treffer.

SC Heerenveen - FC Twente 0-0

Arbiter: Van den Kerkhof

Geel: Bochniewicz; Markelo

SC Heerenveen: Mulder; Floranus, Van Hecke, Bochniewicz, Kaib (Woudenberg/73); Schöne (Kongolo/81), Halilovic (Hajal/73), J. Veerman; Van Bergen, De Jong, Nygren (Van der Heide/73).

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Dumic, Pierie, Oosterwolde; Brama (Zerrouki/45), Zerrouki, Bosch (Markelo/88); Narsingh, Ilic (Danilo/76), Menig.