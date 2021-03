Go Ahead Eagles heeft in eigen huis geen kind aan FC Dordrecht

Go Ahead Eagles heeft de ongeslagen reeks in de Keuken Kampioen Divisie een passend vervolg gegeven. In De Adelaarshorst had de formatie van Kees van Wonderen geen kind aan FC Dordrecht en zo werd eenvoudig de zeventiende overwinning van het seizoen geboekt. Het werd 5-1.

De eerdere ontmoeting dit seizoen, in de eerste speelronde, eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. Gezien de krachtsverhoudingen tussen beide ploegen, Dordrecht staat voorlaatste in de eerste divisie, was de opdracht voor Go Ahead Eagles vanavond helder en dat was winnen.

Veldmate opent score

De thuisploeg liet er geen gras over groeien in de eerste helft en was heer en meester. Dat resulteerde in een vroege voorsprong voor de Deventenaren, want nadat Botos werd gevloerd in het zestienmetergebied was de strafschop die daarop volgde een koud kunstje voor aanvoerder Veldmate, 1-0.

Bij rust beslist

Na een half uur werd de marge verdubbeld door Go Ahead en daar ging een fraaie aanval aan vooraf. Idzes speelde Botos vrij, waarna de Griek met een subtiele pass Hendriks in staat stelde om met een volley de 2-0 aan te tekenen. Op slag van rust was het duel zo goed als gespeeld toen Van Hoeven - na goed voorbereidend werk van Botos - voor de comfortabele 3-0 zorgde.

Tweede treffer Hendriks

Dat de kaarten inmiddels geschud waren, werd in de tweede helft wel duidelijk. Dordrecht was niet bij machte om het Deventerse overwicht een halt toe te roepen en kon niet voorkomen dat Go Ahead na een uur spelen op 4-0 kwam. Doelman Van Herk tastte volledig mis en daardoor kon Hendriks eenvoudig binnen koppen. Toch wisten de bezoekers zich enigszins op te richten en dat leidde halverwege de tweede helft tot de 4-1. Verdediger Aktas wist van dichtbij Gorter te passeren.

Teruggekeerde Berden beloont zichzelf

Twintig minuten voor tijd viel aan de overkant ook nog de 5-1 voor Go Ahead en niemand minder dan Martijn Berden was daar verantwoordelijk voor. De van een lange blessure teruggekeerde aanvaller mocht na rust invallen en wist zijn comeback te belonen met een doelpunt. Dat was tevens het slotakkoord in De Adelaarshorst. De Deventenaren zijn nu zeven duels op rij zonder nederlaag.

Go Ahead Eagles - FC Dordrecht 5-1

1-0 Veldmate (9/strafschop)

2-0 Hendriks (31)

3-0 Van Hoeven (44)

4-0 Hendriks (60)

4-1 Aktas (66)

5-1 Berden (70)

Arbiter: Ruperti

Geel: Jansen, Aktas

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers (Bakker/76); Lucassen, Botos (Eyibil/64), Idzes (Eddahchouri/83); Rabillard (Berden/64), Hendriks (Mulenga/76), Van Hoeven.

FC Dordrecht: Van Herk, Hobbel, Aktas, Ugur, Poll; Benny, Jansen (Suray/69), Bannis (Baggerman/69); Schuurman, Agrafiotis (Vicario/79), Musaba (Amadin/79).