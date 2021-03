Gelders recyclingbedrijf schrikt van kritiek Zwolse raad op vervuiling met plastic korrels in IJssel

In november kwamen de balletjes in het riool terecht op het terrein van het bedrijf. De zuiveringsinstallatie kon dit niet filteren, waardoor de balletjes in het schone water in de IJssel werden geloosd. De korrels werden uiteindelijk gevonden door vrijwilligers van klimaatorganisaties.

De zogenoemde Nurdles zijn gemaakt van polyethyleen en dienen als grondstof voor het maken van nieuwe kunststoffen. Ze bevatten geen giftige stoffen, maar ze kunnen wel door dieren worden aangezien als voedsel.

Zorgen

D66 in Zwolle was bezorgd en diende een motie in, waarin ze vinden dat het bedrijf aansprakelijk wil stellen voor de milieuschade. "Bedrijven die de natuur vervuilen, draaien zelden op voor de kosten", zegt fractievoorzitter Sonja Pauw. Bij de vervuiling van de plastic balletjes zou Daly Plastics verantwoordelijk moeten worden gesteld om al het plastic op te ruimen, zo oordeelde de raad.

Geschrokken

Het plastic recyclingbedrijf in Zutphen reageert schriftelijk en zegt geschrokken te zijn van de uitspraken. Het familiebedrijf wist niet dat de rioolzuiveringsinstallatie op hun terrein de balletjes van drie millimeter niet kan filteren. Het bedrijf zegt zich het niet te kunnen permitteren om geconfronteerd te worden met het verspreiden van polyethyleen, een stof die volgens het bedrijf niet gevaarlijk is.

Maatregelen

Intussen heeft het bedrijf 100.000 euro geïnvesteerd om maatregelen te kunnen nemen. Zo zijn er in de afvoerputten korven geplaatst die de balletjes opvangen en er komt op het terrein een zuiveringsinstallatie die de achtergebleven balletjes uit het water haalt voordat ze in het riool stromen.

Pauw: "Het probleem zal zich in de toekomst misschien niet meer voordoen vanuit dat bedrijf, maar in Nederland is het heel vaak zo dat bedrijven die vervuilen daar niet voor opdraaien. Het is altijd de burger die via publieke middelen de rotzooi moet opruimen. Daarom vind ik het heel goed dat de raad voor het publiek belang opkomt."

Opruimen

Vrijwilligers en natuurliefhebbers hebben al heel wat plastic balletjes opgeruimd. Helemaal schoon worden de oevers niet, de balletjes zijn zo klein dat je ze bijna niet kan zien. Het bedrijf wil onderzoeken hoe de balletjes zo goed mogelijk opgeruimd kunnen worden. Daarvoor is de hulp ingeschakeld van de Waste Free Ocean stichting. Beide partijen zijn bekenden van elkaar. Bij het oprichten werd de stichting financieel gesteund door Daly Plastics.

Over een plan van aanpak en een prognose wanneer de balletjes zijn opgeruimd is niets duidelijk, zo staat te lezen in de schriftelijke verklaring.