Provinciaal geld voor veiligheid in het openbaar vervoer niet alleen bestemd voor de Vechtdallijnen

Het bedrag van één miljoen euro dat de provincie Overijssel beschikbaar heeft voor de aanpak van overlast in het openbaar vervoer is niet alleen bestemd voor de problemen op de Vechtdallijnen. Dat antwoordt het Gedeputeerde Staten op vragen van de PVV. De provincie is over een structurele oplossing in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid, omdat het niet alleen maar een openbaar vervoerprobleem is.

PVV-Statenlid Joeri Pool refereerde in zijn vragen aan de begrotingsvergadering van november 2020. Volgens Pool kondigde gedeputeerde Monique van Haaf destijds aan dat er een miljoen euro beschikbaar was voor de aanpak van overlast door asielzoekers op de Vechtdallijnen. Volgens Gedeputeerde Staten is dat niet aan de orde en is het geld beschikbaar voor de sociale veiligheid van het openbaar vervoer in heel Overijssel.

Goed overleg

Daarbij geeft de provincie aan dat de veiligheid van het personeel en de reizigers 'in de basis de verantwoordelijkheid is van de vervoerder'. Er is wel goed overleg tussen provincies en vervoerders over veiligheid in het openbaar vervoer.

Begint dit jaar meldde vervoerder Arriva nog dat het zeker tot het najaar duurt voor er extra personeel is om de overlast op de Vechtdallijn aan te pakken. Arriva presenteerde daar in januari plannen voor, inclusief het kostenplaatje: minimaal anderhalf miljoen euro. Dat geld moet komen van de provincies Overijssel en Drenthe.

Overlast asielzoekers

Aanleiding voor de vragen van de PVV is de overlast van asielzoekers op het traject tussen Zwolle en Emmen. Daar zorgen uitgeprocedeerde asielzoekers uit veilige landen voor overlast. Van zwartrijden en vandalisme, tot het bespugen en belagen van treinpersoneel.

In de antwoorden op de vragen kondigt het provinciebestuur aan dat binnenkort inderdaad een budget van, eenmalig, één miljoen euro beschikbaar komt voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Maar dat geld is dus bestemd voor het openbaar vervoer provinciebreed en niet alleen voor de Vechtdallijnen.

Maatregelen of pilots

Een oplossing voor de problemen in het openbaar vervoer is het niet, schijft GS. "Met dit bedrag kan een mogelijke vraag naar structurele inzet en bekostiging van extra personeel niet opgelost worden. Wel kunnen tijdelijke maatregelen of pilots worden gefinancierd omte onderzoeken welke aanpak of middelen bijdragen aan meer veiligheid."

Ook kan het geld gebruikt om een korte periode te overbruggen tot het ministerie van Justitie en Veiligheid haar verantwoordelijk oppakt richting de oorzaak van veel problemen, aldus het provinciebestuur.

Openbare orde

De provincie geeft aan dat vooralsnog geen structurele middelen worden vrijgemaakt voor de problemen in het openbaar vervoer. Het provinciebestuur stelt dat het niet alleen een openbaar vervoerprobleem is, maar vooral ook een probleem rond de openbare orde. De provincie is over een structurele oplossing in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid.