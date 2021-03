Bosch: "Nederlaag tegen AZ is wel echt een kantelpunt geweest voor ons"

Ondanks het onnodige gelijkspel tegen SC Heerenveen (0-0), is Jesse Bosch niet ontevreden over het spel dat FC Twente op de mat legde. In het Abe Lenstra Stadion waren de Enschedeƫrs zeker voor de theepauze de bovenliggende partij, maar werd er vergeten te scoren.

"We hebben echt genoeg kansen gehad, maar dan moet het ook een beetje meezitten. Want het gaat uiteindelijk om het afmaken", zegt Bosch na afloop. De middenvelder was zelf ook dicht bij een doelpunt, maar raakte de paal. "Die millimeter heeft niets te maken met kwaliteit, dat is gewoon een beetje geluk dat je dan moet hebben."

Pech

"Ik zie dat Queensy (Menig, red.) erlangs is en op dat moment maak ik mijn loopactie naar de eerste paal. Dan hoop je hem te verlengen, je weet hoe je de bal moet raken. Dat-ie er dan via de binnenkant van de paal uitgaat: dat is pech", vervolgt hij.

Kantelpunt

Vorige week ging FC Twente nog kansloos met 4-1 onderuit bij AZ. "Die nederlaag is wel echt een kantelpunt geweest voor ons. We zagen in dat we even in de spiegel moesten kijken. Die wedstrijd was gewoon echt niet goed van ons. Dat hebben we gedaan. We zijn kritisch op elkaar geweest en hebben het echt goed opgepakt. Het is jammer dat je dan vandaag niet wint, maar we blijven volop meedoen. Dit moeten we doortrekken", aldus Bosch.