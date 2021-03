Fractievoorzitter BBB over ophef oude tweets: "Als ik ze nu zie, dan denk ik: moet dat nou?"

Fractievoorzitter Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) heeft niet wakker gelegen van de ophef die is ontstaan na haar optreden bij Jinek donderdagavond. Kijkers doken daarop in haar Twitterverleden en ontdekten tweets waarin de fractievoorzitter zich negatief uitlaat over de Gay Pride en tegenhangers van zwarte piet. Ze heeft geen spijt van de acht jaar oude berichten, maar zal ze in deze tijd niet meer plaatsen. "Als ik die tweets zie, dan denk ik: moet dat nou? Ik heb daar nooit iemand mee willen kwetsen."

De ophef ontstaat donderdagavond als Van der Plas op bezoek is bij Jinek. Ze heeft daar een discussie met eveneens nieuw Kamerlid Sylvana Simons van Bij1. Kijkers zijn woest over de uitspraken van Van der Plas en laten dat merken op Twitter. De hashtag #caroline wordt trending en opmerkingen die de Deventer politica jaren geleden deed op Twitter worden opgerakeld.

Andere tijden

Het gaat onder meer over een tweet waarin Van der Plas zich uitlaat over deelnemers van de Gay Pride, zo'n acht jaar geleden. "Je moet er wel rekening mee houden dat die tweets zijn verstuurd toen wij nog in een maatschappij leefden waarin we nog niet dachten: mag ik dit wel zeggen?", legt Van der Plas uit.

Ze vervolgt: "Tegenwoordig mag je eigenlijk niks meer zeggen. Ik zou die tweets nu dan ook niet meer versturen. Als ik ze nu zie, dan denk ik: moet dat nou? Het is nooit de bedoeling geweest om hier iemand mee te kwetsen. Als dat wel zo is, dan spijt mij dat zeer."

Spionage

Ze heeft inmiddels de bewuste tweets verwijderd, maar niet omdat de Deventer politica er niet meer achter staat. "Ik weet zelf hoe ik ben. Ik ben geen homofoob of racist. Moet ik dan mijn verleden gaan verbergen? Het is niet dat ik een grote crimineel ben."

Van der Plas heeft dan ook geen goed woord over voor de Twitteraars die in haar verleden doken. "Ik wil niet in zo'n maatschappij leven waarin we met elkaar gaan kijken: wat heb jij ooit gezegd en hoe kan ik dat tegen je gebruiken? Als ik dat zou moeten doen, dan vind ik dat heel krampachtig."

Niet wakker van gelegen

De fractievoorzitter laat de ophef dan ook koud. "Ik heb er geen seconde minder om geslapen. Het houdt mij totaal niet bezig. Het land heeft wel wat beters te doen dan een fittie met mevrouw Simons. Ik heb niks tegen haar persoonlijk."

Van der Plas wil zich dan ook weer gaan richten op de politiek. "Ik wil nog alle Overijsselaars die op ons hebben gestemd bedanken. Die ga ik niet beschamen. Ik ga keihard voor ze aan de slag!"