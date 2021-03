Geen Haagse zetel voor Piet-Cees uit Hardenberg: "Omtzigt heeft huisgehouden in onze regio"

Hij stond op de vijfendertigste plek, zette een campagne op touw en schakelde de hulp in van zanger Henk Wijngaard om een plek in de Tweede Kamer te bemachtigen. CDA'er Piet-Cees van der Wel uit Hardenberg heeft er alles aan gedaan, maar het mocht niet baten. "De officiƫle uitslag moet nog komen, maar we kunnen wel concluderen dat het me niet is gelukt. Pieter Omtzigt heeft huisgehouden in onze regio."

Het was even stil op de sociale media van het raadslid uit Hardenberg. Van der Wel moest namelijk even bijkomen van zijn campagne. "Ik was naar de filistijnen, helemaal leeg. Het was een slopende periode", laat hij weten op zijn Facebookpagina.

Voorkeursstemmen

Pieter-Cees deed een gooi naar een Haagse zetel, ondanks dat hij laag op de lijst stond van zijn partij. Dat het kan, is al eens bewezen door Maurits von Martels uit Dalfsen. Hij stond vier jaar terug op de vierenveertigste plek van het CDA, maar kwam met voorkeursstemmen toch in de Tweede Kamer.

Waarom het Van der Wel dan niet is gelukt? "We hebben gewoon heel veel toppers in de partij. Omtzigt is het stemmenkanon geweest in onze regio en heeft er enorm huisgehouden. Hij heeft het geweldig gedaan, maar daardoor was er weinig ruimte. Dat betekent dat er weinig ruimte was voor andere regionale kandidaten, zoals ik", reageert Van der Wel in het radioprogramma Groot Onderhoud.

Bedanken

De CDA'er uit Hardenberg reageert ook nog op het verlies van vier zetels voor zijn partij. "Het was een teleurstellende avond, daar kunnen we kort over zijn. We zullen aan de slag moeten met ons verhaal, want dat was kennelijk niet goed genoeg."

En volgens Piet-Cees gaat dat lukken. Hij kijkt dan ook met een trots gevoel terug op de afgelopen tijd. "Als ik het zo inschat, heb ik het beter gedaan dan sommige leden die nu in Kamer zitten. Dus ik mag niet ontevreden zijn."