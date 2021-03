PEC Zwolle doet goede zaken met zege op directe concurrent VVV-Venlo

In de strijd om de nacompetitie te ontlopen heeft PEC Zwolle uitstekende zaken gedaan. Directe concurrent VVV-Venlo werd in het MAC3Park Stadion met 2-1 verslagen door de ploeg uit de provinciehoofdstad, waar Slobodan Tedic zijn comeback bekroonde met een doelpunt.

Trainer Bert Konterman liet zijn elftal in tact na de thuisnederlaag tegen Ajax en startte wederom met Eliano Reijnders op het middenveld. Aanvankelijk zou Rico Strieder de plaats van Reijnders innemen, maar de Duitse controleur bleek nog niet fit. De laatste keer dat PEC Zwolle in de Eredivisie een thuisduel met VVV-Venlo winnend wist af te sluiten dateerde van augustus 1987. Sindsdien werd in Zwolle drie keer gelijkgespeeld en eenmaal verloren.

Gevaar VVV

Dat PEC Zwolle het in eigen huis traditioneel lastig heeft tegen de Limburgers bleek uit de kansenverhouding in de eerste helft. De bezoekers kregen drie goede kansen om op voorsprong te komen en PEC mocht van geluk spreken dat het nog 0-0 stond bij rust.

Van Crooij en Giakoumakis

Al binnen de minuut was het bijna raak voor de Venlonaren. Voormalig PEC Zwolle-aanvaller Vito van Crooij krulde een vrije trap op de bovenkant van de lat. Tien minuten later was diezelfde Van Crooij wederom dicht bij de openingstreffer, maar na een individuele actie wist Sam Kersten met een knap verdedigend blok de aanvaller van scoren te houden. De grootste kans voor de gasten kwam van de Griekse topscorer Giorgos Giakoumakis, die van dichtbij de 0-1 moést binnenkoppen, maar de normaliter zo dodelijke spits faalde opzichtig.

Beter PEC na rust

De gastheren konden daar voor rust twee doelpogingen van afstand tegenover stellen. Beide keren was het Virgil Misidjan die zijn geluk beproefde, maar Kirschbaum stond op zijn post. Na lang blessureleed mocht Slobodan Tedic aan het begin van de tweede helft zijn opwachting maken in plaats van Thomas Buitink, die wederom teleurstelde. Met de Servische spits in de ploeg maakte PEC een betere indruk na rust en dat betaalde zich halverwege de tweede helft uit. Het was uitgerekend Tedic die, op aangeven van Thomas Lam, zijn invalbeurt bekroonde door PEC aan de leiding te brengen: 1-0.

Gelmi brengt VVV langszij

Erg lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong, want drie minuten later was het weer gelijk. Na een klungelige scrimmage belandde de bal voor de voeten van VVV-verdediger Roy Gelmi, die niet aarzelde en met een uithaal voor de 1-1 zorgde. PEC liet zich niet van de wijs brengen en ging op dezelfde voet verder. Bijna was het wederom Tedic die zijn ploeg aan de goede kant van de score bracht, maar met een katachtige reflex voorkwam Kirschbaum de Zwolse voorsprong. Even later was de thuisploeg andermaal dichtbij via Kersten, die uit een hoekschop op de paal kopte.

Lam koelbloedig vanaf de stip

Een kwartier voor tijd werd Immanuel Pherai in het zestienmetergebied gevloerd door Christian Kum, maar aanvankelijk werd het incident weggewoven door scheidsrechter Oostrom. Echter, na bestudering van de VAR werd de bal alsnog op de stip gelegd. Lam ging achter de strafschop staan en hield zijn zenuwen goed in bedwang door koelbloedig de 2-1 binnen te schuiven. Dat bleek uiteindelijk de beslissing in Zwolle en daardoor pakt PEC drie belangrijke punten.

PEC Zwolle - VVV-Venlo 2-1

1-0 Tedic (66)

1-1 Gelmi (69)

2-1 Lam (79/strafschop)

Arbiter: Oostrom

Geel: Lam, Giakoumakis

PEC Zwolle: Mous; Van Polen, Kersten, Lam, Paal; Saymak (Clement/63), Huiberts, Reijnders (Van Duinen/63); Misidjan (Nakayama/87), Buitink (Tedic/46), Manuel (Pherai/20)

VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Da Graca, Gelmi, Kum (Arias/81), Guwara; Post (Essanoussi/74), Van Crooy, Janssen; Giakoumakis, Hunte (Donis/60).