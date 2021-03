Wat vind jij: Erger jij je aan verkooptelefoontjes?

Steeds meer mensen dienen klachten in over ongewenste telefoontjes van energievergelijkers bij toezichthouder ACM. In 2019 waren het er 1.231, in 2020 verdriedubbelde dat naar ruim 3.700. En dit jaar waren het er in de afgelopen 2,5 maanden al meer dan duizend.

Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Een nieuwe wet die 1 juli ingaat moet zulke ongewenste belletjes tegengaan.

Door de wet zijn telefoonmarketingtelefoontjes niet meer toegestaan, tenzij je expliciet bij een individueel bedrijf aangeeft dat je gebeld mag worden. Daardoor vervalt het bel-me-nietregister.

Ongewenst

De Consumentenbond is blij met de nieuwe wet. Woordvoerder Gerard Spierenburg noemt een voorbeeld van hoe meedogenloos bellende energievergelijkers kunnen zijn. "Er was een Syrische dame die de Nederlandse taal nog niet goed beheerste. Die werd gebeld en ze kregen haar zo ver om haar energiecontract over te sluiten. Dat bedrijf wist toen, ze snapt niet precies wat ze doet. Daarna is ze in één week meerdere keren gebeld om steeds opnieuw een contract over te sluiten."

Het is nog afwachten in hoeverre de nieuwe wet ongewenste telefoontjes tegenhoudt. Want het blijft een lucratieve business, energie-tussenpersonen krijgen van energiemaatschappijen flinke provisies. De Consumentenbond verwacht in ieder geval dat het aantal telefoontjes zal verminderen.

