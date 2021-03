Lam opgelucht na broodnodige driepunter: "Dat voelt in deze fase heel lekker"

"We moesten gewoon drie punten halen, koste wat het kost", sprak Lam na afloop. "Het hoeft niet altijd mooi en ik denk dat het vandaag niet mooi was. Alleen je pakt wel drie belangrijke punten en dat voelt in deze fase heel lekker. Daar zijn we heel blij mee."

Te statisch voor rust

Ook Lam zag dat het spel van PEC met name voor rust niet goed was. "Het baltempo was te laag van onze kant en het was te statisch. Er was te weinig beweging, daardoor kwamen we niet door die muur van vijf verdedigers heen en creëerden we weinig kansen. Dat moet gewoon beter tegen dat soort ploegen. Dan denk ik dat je dat soort wedstrijden makkelijker gaat winnen."

Complimenten voor Tedic

Naast zijn doelpunt verzorgde de Finse mandekker ook de assist bij de gelijkmaker van Slobodan Tedic, die na lang blessureleed zijn gram haalde. "Die jongen heeft zoveel meegemaakt dit jaar. Alleen maar ellende eigenlijk. Ik vond dat hij goed inviel vandaag en hij was heel belangrijk voor ons. Als aanspeelpunt en ook met het bezighouden van de verdedigers van VVV. Echt complimenten. En dat hij een goal maakt is goed voor zijn zelfvertrouwen. Hopelijk kunnen we de laatste wedstrijden nog meer van hem genieten", aldus Lam.