Vloet redt diep in blessuretijd een punt voor Heracles Almelo

Heracles Almelo heeft een punt overgehouden aan het treffen met Sparta Rotterdam. In het eigen Erve Asito leek de inspiratieloos spelende ploeg van trainer Frank Wormuth op weg naar een nederlaag tegen Sparta Rotterdam, maar diep in blessuretijd redde clubtopscorer Rai Vloet alsnog een punt voor de Almeloërs.

Met een ongewijzigd elftal kwam zowel Heracles als Sparta matig voor de dag in de eerste helft. Beide teams wisten weinig te creëren voor rust en hielden elkaar in de greep. In de beginfase kreeg Azzaoui - in een van de spaarzame momenten - een mogelijkheid om de score te openen, maar de buitenspeler maaide volledig langs de bal na voorbereidend werk van Quagliata.

Geen doelpunten bij rust

Halverwege de eerste helft verslikte De la Torre zich in Harraoui en dat leidde tot een mogelijkheid voor Auassar, die met de eerste schietkans van de wedstrijd de vuisten van Blaswich vond. Verder viel er in de eerste helft weinig te genieten in Erve Asito en ging men doelpuntloos de rust in.

Thy breekt ban voor Sparta

Na de theepauze kwam er meer tempo in de wedstrijd en waren het de Rotterdamse bezoekers die op voorsprong kwamen. Nadat de bal werd doorgekopt vanuit een vrije trap was de Duitse spits er als de kippen bij om van dichtbij doelman Blaswich te verschalken, 0-1.

Frisse wissels

Met Kutucu, Lunding en Kiomourtzoglou in de ploeg probeerde trainer Wormuth zijn manschappen van nieuwe impulsen te voorzien, maar de verdediging van Sparta werd nauwelijks op de proef gesteld. Sparta kreeg zelfs nog een goede mogelijkheid om de marge te verdubbelen, maar Blaswich wist een inzet van Harraoui onschadelijk te maken.

Vloet bewijst waarde

Heracles wist geen moment aanspraak te maken op een resultaat en leek dan ook met lege handen te blijven. Ware het niet dat Rai Vloet diep in blessuretijd zijn waarde bewees voor Heracles door een afgrijselijke fout van Sparta-verdediger Michaël Heylen af te straffen en Heracles daarmee alsnog een punt te schenken: 1-1. Door het gelijkspel blijft Heracles negende in de Eredivisie, met een punt achterstand op FC Twente.

Heracles Almelo - Sparta Rotterdam 1-1

0-1 Thy (58)

1-1 Vloet (90+3)

Arbiter: Mulder

Geel: Bakis, Duarte

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Rente, Pröpper, Quagliata; De la Torre, Vloet, Schoofs (Lunding/71); Azzaoui, Bakis (Kutucu/63), Burgzorg (Kiomourtzoglou/63).

Sparta Rotterdam: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Meijers; Auassar (Emeghia/87), L. Duarte, Smeets; Duarte, Thy (Mijnans/87), Burger (D.Duarte/67).