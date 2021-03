FC Twente-middenvelder Zerrouki debuteert in selectie Algerije

Dit seizoen maakte de 22-jarige Zerrouki zijn debuut in de Eredivisie. Hij is verheugd met zijn selectie voor de nationale ploeg. “Ik ben super blij. Dit is een heel grote eer, ik ben trots. Bij FC Twente heb ik lang gewacht op mijn kans en dit seizoen komt alles mooi samen”, vertelt Zerrouki op de clubwebsite.

Vreugdemoment

“Vanmiddag was ik bij mijn ouders en broer en toen kreeg te horen dat ik bij de definitieve selectie zit”, vervolgt de middenvelder. “Dat was een vreugdemoment voor ons allen. Ik heb altijd goed contact met mijn familie in Algerije en ik weet wat voetbal daar voor iedereen betekent. Het is altijd een droom geweest om voor Algerije te mogen spelen.”

Mahrez

“De nationale ploeg heeft grote spelers in de selectie en ik kijk er naar uit om daar komende tijd veel van te leren", doelt Zerrouki op sterspelers als Riyad Mahrez en Ismael Bennacer. "Het is een heel mooie ervaring waar ik veel van op kan steken, maar ik wil me ook laten zien. Ik wil alles pakken wat ik pakken kan en buiten en op het veld laten zien wie Ramiz Zerrouki is. Morgenvroeg vlieg ik naar Algerije, ik heb er veel zin in."