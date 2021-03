Pröpper knijpt handen dicht met gelijkspel: "Gelukkig hebben we een topscorer in huis"

Heracles Almelo wist zondagmiddag vlak voor het scheiden van de markt nog een punt veilig te stellen in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. In blessuretijd schoot Rai Vloet de gelijkmaker binnen voor de ploeg uit Almelo. Volgens aanvoerder Robin Pröpper mocht Heracles dan ook blij met zijn met een punt.

"Je mag ons wel feliciteren met een punt", bekende de verdediger na afloop. "Als je 1-0 achter komt en we het heel moeilijk hadden om het spel te maken, dan mag je blij zijn met 1-1. We hebben eigenlijk geen kans gecreëerd. We probeerden het wel, maar het was te broos vandaag."

"Gelukkig nog een topscorer in huis"

"We stonden niet goed georganiseerd bij de openingstreffer van Lennart Thy en dat mag niet gebeuren", vervolgt Pröpper. "Dat zijn details en daar kun je een wedstrijd door verliezen. Dat was bijna het geval geweest." De captain was zelf ook verbaasd dat de Heraclieden nog wisten te scoren. "Normaal gesproken heb ik altijd wel het gevoel dat we een goal maken, maar vandaag zag ik het niet meer gebeuren. Gelukkig hebben we nog een topscorer in huis", aldus Pröpper.