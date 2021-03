Huizenprijzen overal in Overijssel gestegen, deel van provincie bezig met inhaalslag

Een deel van Overijssel is met de stijging van de huizenprijzen bezig met een inhaalslag. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 10 van de 25 gemeenten in Overijssel steeg de verkoopprijs van een woning harder dan het landelijke gemiddelde. Landelijk werd voor een koophuis in februari gemiddeld 334.000 euro betaald. Dat is 10,4 procent meer dan een jaar geleden.

De huizenprijzen zijn in alle Overijsselse gemeenten gestegen. De grootste stijging was in Borne, waar een gemiddeld koophuis vijftien procent duurder werd in een jaar tijd. Ook in Staphorst, Ommen en Hellendoorn stegen de huizenprijzen met bijna vijftien procent. In Olst-Wijhe bleven de huizenprijzen met een stijging van 3,3 procent nog enigszins op hetzelfde niveau.

Duurste huizen in Wierden

Volgens het lijstje staan -gemiddeld- de duurste huizen in de gemeente Wierden. Daar doet een stulpje gemiddeld 346.800 euro, gevolgd door de gemeente Dalfsen (344.300 euro) en Tubbergen (328.700 euro).

Goedkoopste huizen in Almelo

Met een gemiddelde prijs van 222.700 euro staan de goedkoopste huizen in Almelo. De huizenprijzen in de andere Twentse steden zijn ook relatief laag; Hengelo heeft een gemiddelde prijs van 249.100 euro en Enschede heeft een gemiddeld prijspeil van 250.300 euro.

Kijk hier wat de huizenprijzen in jouw gemeente momenteel doen:

Landelijk gemiddelde

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning is in 2020 toegenomen tot 334.000 euro. De prijs was het hoogst in Bloemendaal met een gemiddelde verkoopprijs van 863.000 euro. De laagste gemiddelde prijs is gemeten in Pekela met 164.000 duizend euro. In 342 van de 355 gemeenten in Nederland is de gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen gestegen.

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning van 334 duizend euro is de hoogst gemeten prijs sinds het begin van de meting in 1995.Deze prijs is vergelijkbaar met de gemiddelde verkoopprijs van Nederland tussen 1999 en 2000.