De Grote Dialectshow live bij RTV Oost

In maart zet RTV Oost de streektaal in het zonnetje tijdens Maart Dialectmaand. Zaterdag 27 maart om 20.00 uur sluit TV Oost de maand af met De Grote Dialectshow, boordevol muziek, dialect en de strijd om de titel ‘Wiesbuul van Oaveriessel’. Aansluitend kun je kijken naar de voorstelling ‘Oald Zeer’ van Helligen Hendrik.

De Grote Dialectshow wordt gepresenteerd door Monique Sleiderink en co-host Hendrik Jan Bökkers. Ze ontvangen diverse gasten en gaan in gesprek over de thema’s jongeren & dialect, muziek en ouderen & dialect. Tijdens de show wordt er gestreden om de titel ‘Wiesbuul van Oaveriessel’: een dialectquiz waarbij een leuke prijs te winnen valt. Ook is er muziek van Bökkers.

‘Oald Zeer’

In ‘Oald Zeer’ is Helligen Hendrik als vanouds zwartgallig en chagrijnig. Zijn credo is niet voor niets: "Helligheid is net stront, ut moet d’r oet." De Tukker wordt 65 en doet er alles aan om dat heugelijke feit NIET te vieren. Vanuit zijn schuur kijkt Hendrik terug op zijn leven. Zo verhaalt hij onder meer over zijn geboorte in het pittoreske buurtschap Stokkum. Ook onthult Hendrik een bijzondere relatie te hebben met koningin Máxima en geeft hij zijn ongezouten mening over strandvakanties.

De Grote Dialectshow zie je op zaterdag 27 maart om 20.00 uur op TV Oost. Aansluitend volgt Helligen Hendrik met ‘Oald Zeer’. Beide uitzendingen worden zondag 28 maart respectievelijk vanaf 14.00 uur herhaald.