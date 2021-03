Die dompers van Rutte wennen nooit voor de horeca, maar verwacht was het natuurlijk wel

Geen versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat lijkt de boodschap van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge, morgen tijdens de persconferentie. En dat is een nieuwe domper voor horecaondernemers. Want die hadden gehoopt met Pasen de terrassen weer te kunnen openen. Dat zit er voorlopig niet in. "Ik had niet anders verwacht", zegt Hans van Lingen van café De Herberg in Ommen.

De horeca in Ommen wil, als het eenmaal allemaal voorbij is, een groot 'einde-coronafeest' geven. "Er is nog niks definitiefs", zegt Van Lingen. "Maar als alles weer als vanouds is gaan we dat plannen." Van Lingen kijkt zelf ook wel vooruit. "Ik heb dit weekend nog een bandje op de agenda gezet." Perspectief aan jezelf bieden heet dat.

Perspectief

Want perspectief blijft voor horeca toch het toverwoord. Het was er even in de laatste persconferentie toen Rutte en De Jonge aangaven dat, als de coronacijfers zich goed zouden ontwikkelen, de terrassen met Pasen weer open zouden kunnen. Morgen zet de premier een dikke streep door dat mooie vooruitzicht. De besmettingscijfers hebben zich sinds de laatste persconferentie allesbehalve positief ontwikkeld en dus zit er niks anders op dan een pas op de plaats te maken.

Dat het kabinet volgens Haagse bronnen nog geen ruimte ziet om de coronamaatregelen te versoepelen, komt voor Koninklijke Horeca Nederland (KHN) als een teleurstelling. "We wachten de berichtgeving van dinsdag af, maar natuurlijk is dit weer een nieuwe teleurstelling", aldus een woordvoerder van de branchevereniging.

"Ja, nee wennen zal het nooit", aldus Van Lingen. "Want de besmettingen liepen natuurlijk weer behoorlijk op. Dus ik verwachtte niet dat er versoepelingen kwamen, helaas." Hij had ook nog niet veel voorbereidingen getroffen voor het paasweekend. Zijn personeel wist wel dat het er misschien in zat, maar verder had Van Lingen zich er nog niet echt druk om gemaakt. "Omdat ik er stiekem toch wel rekening mee hield dat het toch niet zou gebeuren."

Pasen

Had premier Rutte de vorige persconferentie dan maar beter zijn mond kunnen houden toen hij aangaf dat Pasen misschien wel het weekend zou worden dat de terrassen weer open zouden mogen? "Eigenlijk had ik liever gehad dat ze niks gezegd hadden. Dit was een klein beetje een zoethoudertje denk ik", zegt Van Lingen.

Hij zag bovendien toch al meer heil in het iets langer dichthouden van de horeca dan in het enkel openen van de terrassen. "Als het geen mooi weer is, heb je nog niks."

Mei

De coronamaatregelen versoepelen lukt waarschijnlijk alleen als alle 60-plussers gevaccineerd zijn. Dat is waarschijnlijk begin mei het geval. "Die datum kan ik wel halen maar het is wel jammer." Van Lingen heeft de afgelopen jaren 'behoorlijk ingezet' om zijn kroeg aan het draaien te krijgen. "Dat is goed gelukt, maar ik zie nu al mijn verdiende geld verdwijnen. We hebben wel steun maar dat is natuurlijk lang niet voldoende."

Die verloren maanden haalt hij niet meer in. Dat staat wel vast. "Ik verwacht dat als ik straks open ga, dat ik dan de eerste weken veel extra ga draaien, maar daarna wordt het weer normaal." De achterstand is te groot. "Niemand gaat zo veel drinken, daar zit een grens aan", lacht Van Lingen. Al is het als een boer met kiespijn.