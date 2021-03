Gevangenis Almelo voorkomt aanslag op veroordeelde 'kwartetmoordenaar'

Medewerkers van de Almelose gevangenis De Karelskamp hebben een moordaanslag verijdeld op Camil A. Deze 60-jarige Hengeloër is samen met zijn twee zoons veroordeeld voor de viervoudige moord in Enschede. Zowel Camil als de vermeende aanslagpleger is intussen overgeplaatst.

Dat hebben bronnen rond het onderzoek tegenover RTV Oost bevestigd. Camil A. is overgeplaatst naar Arnhem-Zuid, de vermeende aanslagpleger zou zijn overgeplaatst naar Vught.

Alarm

Camil heeft vorige week alarm geslagen, omdat hij binnen De Karelskamp met de dood werd bedreigd. Toen bleek dat er concrete plannen waren voor een aanslag en die bij de leiding van de Almelose gevangenis terechtkwamen, werd meteen ingegrepen.

De gedetineerde die de aanslag wilde uitvoeren, werd opgesloten in een isoleercel. Vervolgens werd hij ondergebracht in een andere strafinrichting.

Onduidelijk is overigens op welke manier de medegevangene Camil A. te lijf wilde gaan.

Volgens bronnen was de aanslag bedoeld als vergelding voor de 'kwartetmoord'. Het gezin kreeg al vaker te maken met bedreigingen. Zo werd een afdeling van De Karelskamp al eens ondersteboven gekeerd, omdat de oudste zoon een doodsbedreiging per brief zou hebben ontvangen.

Koelbloedig

De gedetineerde vader en zijn twee zoons zijn eind vorig jaar veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. Daartegen zijn ze in hoger beroep gegaan, de eerste zitting is in juni. Volgens justitie hebben ze in november 2018 op klaarlichte dag vier mannen omgebracht in een Enschedese growshop.

Over de gruwelijke viervoudige moord is onlangs een boek uitgebracht door twee RTV Oost-journalisten, Kwartetmoord. Daarin onder meer aandacht voor het dubieuze oorlogsverleden van de veroordeelde vader. Hij zou tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië deel uitgemaakt hebben van een Servische militie die dood en verderf zaaide.

Oorlogsverleden

Het vermeende oorlogsverleden van Camil A. zou een mogelijke verklaring zijn voor de koelbloedigheid waarmee hij volgens de rechtbank samen met zijn zoons de Enschedese moorden heeft begaan. Alle vier de slachtoffers werden van dichtbij door hun hoofd geschoten.

Het vonnis in de 'kwartetmoord' is uniek voor ons land: nooit eerder werden drie leden uit één gezin tot levenslang veroordeeld.

De Dienst Justitiële Inrichtingen, DJI, weigert commentaar. "We gaan nooit in op individuele gevallen." Ook de advocaten van Camil en het Openbaar Ministerie geven geen antwoord op vragen.