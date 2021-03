Crowdfundingsactie om laatste tram van Enschede terug te halen

De tram staat nu nog in een loods in Brabant, waar tramliefhebber Jos Koopmans de tram stukje bij beetje restaureert. Maar als hij over zo'n drie jaar klaar is willen Jan Astrego en Erik Kroese de tram terug naar Enschede halen. En niet om in een museum tentoon te stellen, maar om te laten rijden op de Cultuurmijl, het traject tussen de binnenstad van Enschede via het Rijksmuseum naar de wijk Roombeek.

Geschiedenis

Historieliefhebber en modelbouwer Erik Kroese bouwde de tram al twee keer na. En ook de remise heeft hij op schaal nagebouwd. "Het is toch jammer dat die geschiedenis nergens meer te zien is? Hoe mooi zou het zijn om die weer terug te halen?" Op zijn werkkamer tussen de trammodellen ontvouwen de heren hun plannen. Allereerst moet de tram klaar zijn, dan moet er een plek komen om hem te stallen en daarna moet de rails worden aangelegd.

Een groep studenten van Saxion heeft het project omarmd en is bezig met een visualisatie van de tramlijn in de stad.

Visual van studenten van Saxion van de tramlijn (Foto: )

Door de lokale omroep kwamen ze op het idee om een crowdfundingsactie in te zetten. "Dat we als inwoners de tram cadeau doen aan het stadsbestuur, ter ere van het 700-jarig bestaan." Maar ook daarna moeten er nog kosten gemaakt worden om de tramlijn te onderhouden. "We hebben zeker de steun van de gemeente nodig," bevestigt Jan Astrego. "Maar kijk naar steden zoals Lissabon en Istanbul waar dit soort trams ware publiekstrekkers zijn. Wat is er mooier dan dat Enschede dat ook krijgt? En dan ook nog met een Enschedese tram?"

Warm houden

Honderd procent zeker is Astrego dat de tram er komt. Maar Kroese heeft wel twijfels. "Animo is er wel, maar we moeten het wel warm houden. En de medewerking van de gemeente is echt nodig." Officieel heeft de gemeente nog geen oordeel geveld, omdat er nog geen officieel verzoek is ingediend. "Maar voormalig wethouder Van Agteren heeft het al eerder gezegd, dat die tram terug moet."

Model van de laatste tram van Enschede (Foto: )

De mannen hebben er heel veel vertrouwen in dat het plan gaat slagen. "Iedereen is laaiend enthousiast, ook jongeren," glundert Kroese, die ook rijinstructeur is. "Ik vraag mijn leerlingen bijvoorbeeld of ze weten waar de middenberm voor is, in de singel om de stad. Dan zeggen ze: dat is om de honden uit te laten. Als ik ze dan vertel dat het bedoeld was als trambaan, dan reageren ze heel verbaasd, dat is zo mooi."