Ruim duizend afgekeurde poststemmen in Overijssel

Bij de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn ruim duizend Overijsselse briefstemmen ongeldig verklaard. Bij het stembiljet zat geen geldige stempas. Met de fysieke stemmen erbij, zijn er in totaal bijna 1300 ongeldige stemmen uitgebracht in Overijssel.

Een groot deel van die ongeldige stemmen betrof de stemmen die per brief zijn uitgebracht. Het ging in totaal om 1015 stemmen. Die tellen niet mee, omdat er bij het stembiljet geen geldige stempas zat. Bij 32 andere uitgebrachte stemmen ontbrak het stembiljet. In totaal hebben 60.734 mensen per volmacht gestemd.

Ongeldige stemmen

Wel liet de verantwoordelijke coördinator van de briefstemmen in Overijssel weten dat er na overleg met het ministerie, alles aan gedaan is om nog zoveel mogelijk foutief uitgebrachte poststemmen mee te laten tellen. Zo zijn een aanzienlijk aantal poststemmen, waarbij de stempassen in de verkeerde envelop met het stembiljet zaten, alsnog opengemaakt en meegeteld.

Ook zijn er een aantal stembiljetten per ongeluk in de verkeerde envelop per post verzonden. Op die envelop stond geen retouradres. Die stembiljetten zijn bij het centraal post sorteercentrum apart gehouden en alsnog aan het hoofdstembureau van Overijssel overhandigd.

Verkeerde envelop

In totaal ging het om zo’n 1200 ongeadresseerde stemenveloppen, die dinsdagavond alsnog zijn opengemaakt. In Overijssel is gekeken voor welke gemeenten die stemmen bedoeld waren. Ze zijn vervolgens per koerier alsnog naar de gemeenten toegestuurd.

Burgemeester Peter Snijders, voorzitter van het hoofdstembureau voor Overijssel, constateerde dat er al het mogelijke gedaan is om zoveel mogelijk foutief uitgebrachte poststemmen alsnog mee te laten tellen in de definitieve verkiezingsuitslag. In totaal zijn er in Overijssel zes klachten binnengekomen over het verloop van de verkiezingen. Die klachten worden meegenomen in het proces verbaal van de verkiezingsuitslag dat de kieskring vandaag, net als alle andere kiesdistricten, naar de overkoepelende Kiesraad in Den Haag heeft gestuurd.

Bezwaar

Een van de bezwaren betrof het gemarchandeer met de regels omtrent de foutief uitgebrachte poststemmen, waarvoor de regels gedurende de verkiezingen zijn aangepast. Het is aan de landelijke kiesraad om te bepalen of het bezwaar terecht is en of het de einduitslag van de zetelverdeling in de Tweede Kamer en de voorkeurstemmen voor de kandidaten wezenlijk heeft beïnvloed.

Aanstaande vrijdag zal de kiesraad de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezing bekend maken. Dan is ook duidelijk welke kandidaten genoeg voorkeurstemmen hebben gekregen om een zetel te bemachtigen.