Docu over Enschedese predikant gaat de wereld over

De Enschedese predikant Overduin redde in de oorlogsjaren honderden Joden uit handen van de Duitsers. Zelf sprak hij er nooit over en weigerde ook elke vorm van erkenning. De docu 'Leendert Overduin, het geweten van een stad', gaat over het uitgebreide netwerk van de predikant, waardoor hij erin slaagde honderden Joden te behoeden voor transport naar Duitsland. Zeker de helft van de Enschedese Joden werd op die manier gered. De 1200 mensen die Overduin heeft geholpen, overleefden de oorlog.

Enschedeer Willy Berends maakte er samen met Cars Bijlstra uit Den Ham een documentaire over. Erik Dijkstra is de verteller van het verhaal. De docu werd vorig jaar uitgezonden op TV Oost en is inmiddels zo'n 60.000 keer bekeken op YouTube. Het verhaal is ook in Amerika niet onopgemerkt gebleven.

In 2020 vonden de opnamen voor de documentaire van Willy Berends plaats (Foto: RTV Oost )

Dat hij een bijzonder verhaal te pakken had, dat wist Berends wel. Maar dat het zo aansprekend is dat het mensen uit de hele wereld boeit, had hij vooraf niet kunnen bevroeden. De Nederlandstalige versie van de film is in Palo Alto (Californië) terechtgekomen via een familielid van een persoon die door Overduin is gered. In Palo Alto, een partnerstad van Enschede, is besloten de docu te vertonen tijdens de jaarlijkse holocaustherdenking op 8 april. Daarna is de film te zien voor alle Joodse gemeenschappen in de Verenigde Staten en Canada.

"Ondertiteling werkt in Amerika niet, daarom moesten we de hele film nasynchroniseren", vertelt Herbert Zwartz vanachter de microfoon in een Amsterdamse studio. Hij sprak daar vandaag het afsluitende gedicht in. "In het Engels. Ik heb daar niet zoveel moeite mee, want ik heb anderhalf jaar in Amerika gewoond", aldus Zwartz.

Stemacteurs

Voor het nasynchroniseren van de documentaire zijn Amerikaanse stemacteurs ingeschakeld. "Ik was daar eerst sceptisch over", zegt documentairemaker Willy Berends. "Ik had daar zo'n tellsell-idee bij. Maar die scepsis is wel verdwenen als ik nu zie hoe het allemaal klinkt. Iedereen heeft een eigen Amerikaanse stem, die ook nog eens veel lijkt op de oorspronkelijke stemmen."

Of de film ook in Amerika hoge ogen gaat gooien? "We gaan het zien", zegt Berends met een glimlach. "In het Engels is het een verhaal dat een beetje boven de oorlog gaat hangen in de persoon van Overduin. Het is ook een verhaal met hoop en niet alleen met ellende."

De documentaire 'Het geweten van een stad'