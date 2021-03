TruckRun in Twente voor tweede jaar op rij afgeblazen vanwege corona

Het is ongetwijfeld een flinke domper voor alle mensen met een verstandelijke beperking in Twente die er zo naar uitkeken: net als vorig jaar is de TruckRun afgelast. De TruckRun zou op zaterdag 12 juni worden gehouden, maar vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen met, name met de Britse variant, gaat het evenement ook dit jaar niet door.

Geen 'vrolijk verkeersinfarct' in Twentse gemeenten veroorzaakt door een sliert toeterende trucks met daarin de cliënten van de Twentse Zorgcentra. Een maand geleden leek er nog hoop voor het evenement waar zo naar wordt uitgekeken. Toen werd de inschrijving toch geopend, weliswaar met in het achterhoofd dat corona alsnog roet in het eten zou kunnen gooien.

Vaccinatie

Dat de deelnemers dan inmiddels een tweede coronavaccinatie zouden hebben gehad, maakte dat de organisatie optimistisch was over de TruckRun editie 2021. Dat optimisme is nu weg. "De meeste cliënten en begeleiders zijn tegen 12 juni misschien wel gevaccineerd, maar de vraag is in hoeverre dat het geval is bij de andere deelnemers en chauffeurs. Het risico op verspreiding van het coronavirus is dan te groot", zeggen het bestuur van de Tukker

Truckers en de afdeling Recreatie van De Twentse Zorgcentra.

'Stip op de horizon'

In de media meldde recreatiecoördinator Gerard Veldscholte onlangs nog dat de deelnemers met een verstandelijke beperking het vanwege corona heel zwaar hebben en dat er met de TruckRun een 'stip aan de horizon' zou kunnen komen die voor hen zeer welkom is. De organisatie gaat nog kijken naar een alternatieve activiteit op 12 juni en hoopt dat er in 2022 weer een TruckRun mogelijk is.