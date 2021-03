Sandra Pasman uit Nieuwleusen op de bres voor kansarme kinderen in Roemenië

Het is vroeg in de ochtend wanneer Sandra Pasman uit Nieuwleusen het vliegtuig richting Roemenië instapt. Nog zonder retourticket, want ze weet nog niet hoelang ze blijft. Haar doel: de kansarme kinderen in de stad Medgidia een betere toekomst geven.

Door een actie van Dick en Gerrie van Lenthe zijn jongeren uit Nieuwleusen in contact gekomen met de kinderen in Roemenië. Ieder jaar verzorgen de Nieuwleusenaren een vakantieweek voor de Roemeense kinderen. Sandra raakte al snel geïnspireerd door dit werk. In 2017 zegde ze haar baan op en ging ze op eigen houtje naar Roemenië om daar tien maanden lang de lokale bevolking te helpen.

Onderwijs

Eenmaal terug in Nederland bleef ze begaan met het lot van de Roemenen. Ze leerde de taal en volgde een lerarenopleiding op de pabo om de kneepjes van het vak te leren. In Roemenië wil ze helpen in het onderwijs en kinderen extra begeleiding geven bij het leren van de taal.

“Mijn verlangen om weer terug te gaan naar Roemenië bleef”, vertelt Sandra. “Iedere keer als ik terugkwam, kreeg ik het gevoel dat ik weer thuis was. Vorig jaar in februari, net voor dat de corona-epidemie in Europa begon, zat ik in een klein kerkje in Mircea Voda. De dienaar vertelde over de gelijkenis van de talenten. Het kwam erop neer dat je je talenten niet in de grond moet stoppen, maar er iets mee moet doen. Die woorden hebben me doen besluiten om enkele maanden later opnieuw naar Roemenië te gaan.”

Thuisfrontteam

Om als vrijwilliger haar werkzaamheden te kunnen doen, wordt ze geholpen door het thuisfrontteam. In Medgidia, dat zo’n 45.000 inwoners telt, heeft ze een appartement. Ook heeft ze een autootje, dat ze gebruikt om iedere week naar Valeni te rijden. Het thuisfrontteam probeert haar vanuit Nieuwleusen financieel en mentaal te steunen,

“Om Sandra te helpen, hebben we iedere maand 1500 euro nodig. Op dit moment proberen we een deel van dit bedrag via ondernemers binnen te halen. Ze kunnen partner worden van het project ‘Copii of Love’. Ondernemers kunnen haar werk voor korte of langere tijd steunen. Ook staan er nog enkele inzamelingsacties op de planning.”