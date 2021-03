Twentse buschauffeurs verrast met Rookvrije Generatie Award

Na klachten van meerdere reizigers was de maat vol. Met het initiatief proberen ze mensen, en vooral kinderen, te beschermen tegen rook van sigaretten van medereizigers. “De klachten werden steeds erger. Het viel ons beiden op en toen hebben we de handen ineen geslagen”, vertelt Richard Roolvink. Ze schreven meerdere gemeenten aan in de hoop steun te vinden. En die kregen ze. “De eerste gemeente was Losser en daarna is het balletje gaan rollen.”

Ondertussen hebben onder andere Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen het voorbeeld gevolgd. “Dat is natuurlijk geweldig”, zegt Marc Hinskens. Borden en tegels van de Rookvrije Generatie moeten duidelijk maken dat roken, wanneer je op de bus staat te wachten, niet de bedoeling is. “Het is vooral fijn dat kinderen andere passagiers kunnen wijzen op het bord.”

Publieksstemmen

Het initiatief is niet onopgemerkt gebleven en daarom zijn de buschauffeurs beloond met een award. De combinatie van veel publieksstemmen en een goede beoordeling van de jury hielp ze naar de overwinning. “Het is echt een belangeloos, persoonlijk initiatief”, vertelt Patricia van Rossum, initiatiefnemer van de Rookvrije Generatie Awards. “Dat, in combinatie met de grote regio waarin het werk is verzet, maakt dat het echt een voorbeeld is voor de rest van Nederland.”

Wethouder Anja Prins was aanwezig bij onthulling van de eerste rookvrije bushalte en ook vanochtend was ze aanwezig. “Ja, ik ben toch wel trots nu. Het is toch begonnen in deze gemeente.” Vooral de belangeloze inzet van de buschauffeurs kan ze erg waarderen. “Het is écht opgezet vanuit de maatschappij. Een probleem dat in de praktijk wordt geconstateerd en wat bij verschillende gemeenten op de agenda is gezet. Dat is super.”

Rookvrij Twente

De winst van de award maakt het voor de buschauffeurs hopelijk makkelijker om het onderwerp op de agenda te zetten. “Dit is natuurlijk een sterk signaal en we hopen dat andere gemeenten nu sneller meewerken”, zegt Roolvink. Het doel is in ieder geval duidelijk. “Alle bushaltes in Twente moeten rookvrij. En uiteindelijk natuurlijk de provincie en heel Nederland.”

Erkenning

“Dit is een prachtige erkenning voor wat we tot nu toe hebben gedaan”, zegt Hinskens. “Niet alleen erkenning van het probleem, maar ook dat we goed bezig zijn.” De drive om door te gaan is nog groter geworden. “Dit is een goede steun in de rug voor wat we aan het doen zijn. We stoppen pas als alle bushaltes rookvrij zijn”, besluit Roolvink.