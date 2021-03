Boer zoekt Boer: 'datingsite' moet leegloop platteland voorkomen

Je zou het een datingsite kunnen noemen, maar dan wel een met een serieuze zakelijke ondertoon. Want bedrijfsopvolging anno 2021 is niet meer logischerwijs voorbestemd aan de oudste zoon of dochter of een ander familielid van het boerengezin. Steeds vaker kiezen kinderen van een boer(in) voor een ander beroep.

Het harde werken, de steeds groeiende regeldruk, het negatieve imago en het altijd klaar staan voor het vee of werken op het land zijn redenen om te kiezen voor een andere levensstijl. "Boer zijn is namelijk geen baan, het is een levensstijl, dus je moet daar echt voor willen gaan." Gerrit Baan is bestuurder bij het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt en boerenzoon. Hij kent de dalende cijfers van bedrijfsopvolging. Daarnaast is bedrijfsovername een financiële kwestie en een kwestie van gunning, dat is niet altijd een makkelijk proces.

Leefbaarheid

Het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) wil het platteland leefbaar houden, de boeren voor de toekomst behouden en voorkomen dat door leegstand het buitengebied 'verrommelt' en dat criminele praktijken de erven binnendringen.

"Wij weten dat er jongeren zijn die wel graag boer zouden willen worden, maar niet de mogelijkheid hebben om binnen de familie een bedrijf over te nemen. Via ons platform willen we vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Bedrijfsovername is namelijk een kwestie van jaren en vraagt om goede begeleiding, ook op financieel gebied. Zo'n coach kan je misschien dan wel zien als huwelijksmakelaar."

Gerrit lacht een beetje om het woord huwelijksmakelaar. "Maar eigenlijk is het wel vergelijkbaar. Je gaat een samenwerking aan voor jaren."

Boer zoekt Boer

Het platform bestaat al, maar door het aan te vullen met een koppelaar hoopt het OAJK meer mogelijke opvolgers en boeren met elkaar te verbinden. Vanaf deze zomer hoopt het OAJK de zogeheten 'matchmaker' een match te laten maken tussen het profiel van een bedrijf dat een opvolger zoekt en een profiel van een aangemelde mogelijke opvolger. Dan wordt de kennismaking begeleid door een coach en is de kans van slagen van opvolging een stuk groter.

Gerrit hoopt dat dit aanslaat. "Als je nagaat dat er nu zo'n zevenduizend agrarische bedrijven in Overijssel zijn en in 2030 nog maar amper vijfduizend, dan is het belangrijk om opvolging goed te regelen. Anders wordt het platteland steeds leger en daar moeten wij voor waken en proberen te voorkomen. Het hoeven ook niet alleen maar jongeren te zijn. Ook mensen die al langer werken is de agrarische sector en de stap wel zouden willen zetten naar een eigen bedrijf willen wij graag verder helpen."