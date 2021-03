CDA in Overijssel: Pieter Omtzigt behaalt twee keer zoveel stemmen als Wopke Hoekstra

Het CDA is niet alleen landelijk, maar ook in Overijssel, hard afgestraft door de kiezers. De partij is niet langer de grootste partij in Overijssel en moet het stokje overgeven aan de VVD. Opvallend genoeg behaalde Pieter Omtzigt uit Enschede, tweede op de lijst van het CDA, in zijn eigen provincie aanzienlijk meer voorkeurstemmen dan lijsttrekker Wopke Hoekstra.

Het kan worden uitgelegd als een blijk van onvrede over de gekozen lijsttrekker binnen de partij, want Pieter Omtzigt krijgt in Overijssel dubbel zoveel stemmen als lijstrekker Hoekstra. Van de 115.736 kiezers die op het CDA in Overijssel hebben gestemd, kreeg Omtzigt 67.626 stemmen. Hoekstra kreeg er in Overijssel slechts 32.207.

VVD trekt meeste Overijsselse kiezers

Of Omtzigt ook buiten Overijssel op meer voorkeurstemmen kan rekenen, wordt duidelijk als ook de andere 19 kiesdistricten hun verkiezingsuitslag bekendmaken. Vast staat in elk geval dat het CDA niet langer de grootste partij van Overijssel is. Het stokje moet de komende vier jaar overgegeven worden aan de VVD, die met ruim 145.000 stemmen ook in deze provincie als grote winnaar uit de bus is gekomen.

Ook winst voor D66 en Forum

Ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was er in Overijssel verder winst voor D66, Forum voor Democratie, de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, Denk en de nieuwe BoerenBurgerBeweging (BBB) uit Deventer, die met ruim 19.000 Overijsselse stemmen op plek tien van de partijen met de meeste stemmen in Overijssel staat.

Naast het CDA kregen ook de linkse partijen in Overijssel behoorlijke verliezen voor de kiezen. Zowel PvdA, SP als GroenLinks kregen aanzienlijk minder stemmen dan in 2017. Ook de PVV, van partijleider Geert Wilders, moest in Overijssel verlies incasseren.

In totaal zijn er 729.100 stemmen in Overijssel uitgebracht, die zijn als volgt verdeeld:

1. VVD (145.052)

2. CDA (115.736)

3. D66 (88.560)

4. PVV (75.954)

5. CU (41.837 )

6. SP (40.389)

7. PvdA (38.640)

8. FvD (37.005)

9. GroenLinks (28.914)

10. SGP (22.257)

11. BBB (19.139)

12. PvdD (19.046)

13. JA21 (14.792)

14. VOLT (14.022)

15. DENK (9.353 )

16. 50plus (5.817)

17. Code Oranje (2.089)

18. Splinter (1.668)

19. Piratenpartij (1.337)

20. Trots op Nederland (1.224)

21. BIJ1 (2.049)

22. JONG (841)

23. NIDA (584)

24. Blanco Zeven (575)

25. Lijst Henk Krol (459)

26. NL Beter (430)

27. Jezus Leeft (414)

28. Oprecht (383)

29. Liberale Partij (292)

30. Wij Zijn Nederland (126)

31. Partij van de Eenheid (66)

32. U-Buntu Connected Front (50)