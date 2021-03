Gratis boomzaad moet Stadshager Bos alvast flinke voorsprong geven

Het leek er in september 2020 nog niet op dat het zo'n vaart zou lopen. Inmiddels is duidelijk dat zeker vierhonderd inwoners van Stadshagen graag een bos in de omgeving willen. Hoewel de nieuwbouwwijk ruim is opgezet, ontbreekt het volgende sommigen aan groen in de straten.

Bistro De Stadshoeve is één van de afhaallocaties (Foto: RTV Oost)

Groen ontbreekt

In september 2020 startte één van hen het initiatief voor de oprichting van een bos. Inmiddels werken tientallen inwoners op vrijwillige basis aan de totstandkoming van dat bos. De gemeente is enthousiast en wil het burgerinitiatief graag ondersteunen.

Er zouden al enkele potentiele locaties zijn gevonden, maar er moet nog onderzoek gedaan worden naar de ideale plek. De gemeente wil meewerken aan de realisering van een bos in de directe omgeving van de wijk, maar dat moet niet ten koste gaan van potentiële bouwgrond. Uiteindelijk is er ook een groot tekort aan woningen.

Dertigduizend zaailingen

Nu het lente is, breekt ook de ideale periode aan om zaadjes op te kweken. Daarom gaan de initiatiefnemers nu los. Er zijn dertigduizend zaden besteld en die kunnen gratis door geïnteresseerden worden opgehaald. Het burgerinitiatief registreert waar het zaad wordt opgekweekt. Als een definitieve locatie is aangewezen, dan worden al die opgekweekte boompjes opgehaald. Het stuk grond dat is aangewezen voor de ontwikkeling van het Stadshager Bos, kan dan worden beplant met die tienduizenden kleine boompjes.

'Alsjeblieft, een stukje bos!' (Foto: RTV Oost)

Zo wint de wijk enkele jaren waarin de boompjes nog te klein zijn om het geheel een bos te kunnen noemen. Het burgerinitiatief verwacht zo'n negentig procent van alle zaailingen te kunnen herplanten. Er is zaad beschikbaar van de wilg, es, eik en kastanjeboom, maar er kan onder meer ook een appelboom, moerbei, kersenboom of avocadoboom worden opgekweekt.

De zaailingen zijn af te halen op meerdere locaties in Stadshagen. Informatie hierover is te vinden via stadshagerbos.nl.