Kritiek op massale kap van rivierbosjes langs IJsseloevers

In de uiterwaarden van de rivieren moet ruimte zijn voor waterberging. Als bij hoog water de IJssel tot tegen de dijk aan klotst, hebben we alle ruimte nodig. Dat vindt Rijkswaterstaat die verantwoordelijk is voor voldoende waterberging en voor het beheer van rivieren.

Opstuwend water

Omdat rivierbosjes ervoor kunnen zorgen dat het water tot drie centimeter opstuwt, zijn die bosjes een gevaar voor de waterveiligheid. Langs de oevers van de IJssel is daarom een kraanmachine bezig om alle natuurlijke opslag -voornamelijk wilgenboompjes- te verwijderen. Het laatste rivierbosje dat aan de beurt is, ligt pal naast de spoorbrug over de IJssel bij Zwolle. Naar verwachting is de klus morgen afgerond.

Kraanmachinist trekt de wilgenboompjes één voor één uit de grond (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Natuurliefhebbers en omwonenden zijn kritisch over de werkzaamheden. "Totaal onnodig", beweert een oudere man die even verderop aan de dijk woont. "Alsof die paar boompjes zoveel onveiligheid brengen, complete onzin." De man beweert tijdens zijn wandelingen door het gebied met regelmaat een bever te spotten.

Knagende bevers

"Prachtige beesten zijn dat!" Wim Eikelboom ziet ook vaak bevers zwemmen in het gebied. Terwijl hij vanaf de spoorbrug uitkijkt over de uiterwaarden, wijst Wim waar beversporen te zien zijn. "Ze knagen takken van die wilgen om de beverburcht mee te versterken en het schors vreten ze op. Dat vinden ze heerlijk."

Rivierbosjes langs de IJsseloevers vrijwel allemaal gekapt (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Rivierenkenner Eikelboom begrijpt wat Rijkswaterstaat beoogt maar toch snapt hij er niet veel van. "Het is heel sneu en ook slecht uit te leggen. Want vroeger bestonden de oevers van de IJssel voor 99 procent uit bos. Nu is daar nog maar één procent van over. Bos en rivieren, die combinatie is een heel zeldzame biotoop geworden in Nederland. Maar wel heel belangrijk voor de biodiversiteit."

"Daarom heb ik Rijkswaterstaat voorgesteld; laat dit laatste bosje staan want de bevers zijn er ook bezig. Laat hen het werk doen. Maar daar waren ze niet voor te porren, daar konden ze niet op wachten."