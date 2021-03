Horeca Zwolle: terrassen open voorkomt samenscholingen op ongecontroleerde plaatsen

Als het mooi weer wordt en de terrassen blijven dicht, dan zoeken mensen elkaar op in parken, bossen, stranden of andere recreatieplekken. Daar is geen controle over hoe dicht mensen op elkaar zitten en hoeveel mensen op één plek zijn. Bij de terrassen is die controle er wel.

Balen

De eigenaren van het Stadsstrand in Zwolle balen flink. Ze hadden gehoopt dat er versoepelingen aan zouden komen en dat de terrassen per 1 mei weer open kunnen. Vanavond is er weer een persconferentie. Nu al is duidelijk dat er niet of nauwelijks versoepelingen worden aangekondigd voor de korte termijn. De besmettingscijfers zijn daarvoor te hoog.

Onbegrip

De beide ondernemers praten geregeld met andere horecaondernemers in de binnenstad over de lockdown. Dat stuit steeds vaker op onbegrip, zo komt geregeld uit die gesprekken naar voren. Vorig jaar, toen er strenge regels golden op de terrassen, ging het juist heel goed volgens de ondernemers. Alle gasten zaten op afstand van elkaar en iedereen moest zich laten registreren. Mochten er toch besmettingen plaatsvinden, dan kan makkelijk en snel worden getraceerd wie er op dat moment op het terras zaten.

Hoop

De hoop is nu gevestigd op een snelle vaccinatiecampagne en dat de meest kwetsbaren in onze samenleving snel gevaccineerd zijn, zeggen de horecaondernemers. Wanneer dat zal zijn, weten ze niet. De stille hoop is nog steeds ergens in mei.