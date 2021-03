Podcast De Keuze: geen open dagen, maar online shows en VR-tours

Hoe kies je de juiste middelbare school als je niet naar een open dag kan? En wat vinden de leerlingen van groep 8 belangrijk? In de podcast De Keuze nemen we je mee in deze bijzondere tijd voor 'groep achters' en hun keuze voor de toekomst.

Naar welke school ga je volgend jaar? Het is een vraag die veel kinderen uit groep 8 meer dan eens horen. Waar de keuze voor de ene leerling een spannend vraagstuk is, is deze voor de andere leerling al min of meer bepaald. Vrienden of familie gaan namelijk ook naar die ene school in de buurt. Maar hoe kies je nou de juiste school in deze tijd?

In de RTV Oost podcastserie De Keuze praten we met leerlingen uit groep 8 en hun ouders en met docenten en mentoren. We luisteren mee als leerlingen hun schooladvies krijgen, zijn erbij als een school een online open dag houdt en volgen een groep leerlingen die als VIP's een tour door hun toekomstige school maken.





Het is hartstikke lastig als je op internet alleen maar wat filmpjes kan bekijken. Het is juist mooi de school te zien en de sfeer te proeven. Eva Hulshof - decaan Zeven Linden College, Dedemsvaart

Aflevering 2 - Oriënteren en open dagen

In de tweede aflevering van podcast De Keuze hebben we het over online open dagen. Middelbare scholen trekken alles uit de kast om de toekomstige leerlingen een zo goed mogelijk beeld te geven van de school. Zo zijn er VR-tours, online live-shows, brugklasjournaals en VIP-tours. Een van de scholen die helemaal uitpakt is het Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle. In de podcast volgen we een live online open avond.

Sfeer proeven

We volgen ook de 11-jarige Jesse uit Zuidwolde. Jesse heeft geluk. Net voordat de middelbare scholen weer open gingen, kon hij samen met zijn klas een kijkje nemen op het Zeven Linden College in Dedemsvaart. In een lege school kregen de 'groep achters' een tour en konden ze lessen volgen zoals scheikunde, sport of drama. Jesse is blij dat hij op deze manier toch alvast zijn nieuwe school kan ervaren. "Ik vind het wel een hele mooie school. Het coolste was het biologielokaal met een echt mensenskelet en we mochten ook een haaientand meenemen."

Eva Hulshof is docent Nederlands en decaan op het Zeven Linden College. Zij merkt dat de leerlingen en ouders het fijn vinden dat ze op deze manier toch de school kunnen bekijken. "Zij moeten natuurlijk een keuze maken voor een middelbare school en dat is hartstikke lastig als je op internet alleen maar filmpjes kan bekijken. Het is juist mooi de school te zien en de sfeer te proeven. Ook al zijn er nu geen leerlingen kunnen ze toch ervaren hoe het gebouw is en kunnen ze een lesje volgen."



