Ondernemers in Giethoorn balen dat er voorlopig geen versoepelingen zijn: "Missen eerste mooie weekenden"

Tijdens de vorige persconferentie, op 8 maart, lieten demissionair minister Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge doorschemeren dat er rond Pasen weer wat mogelijk zou zijn. Mits de besmettingen met het coronavirus het toelieten. En die gaan de laatste weken in rap tempo weer omhoog. Boer: "In die vorige persconferentie is er wel wat perspectief geboden, vinden wij. Nu zijn er helemaal geen versoepelingen en dat is voor heel Nederland teleurstellend."

Seizoen

De gevolgen voor de ondernemers in Giethoorn zijn best groot. "De eerste mooie weekenden missen we direct. Dat haal je meestal de rest van het seizoen niet meer in." Staan er ook ondernemers op omvallen? "Durf ik niet expliciet te zeggen, maar er zijn ondernemers die het heel zwaar hebben."

Tekst gaat verder onder de video.

Afgelopen jaar hebben de bedrijven in Giethoorn nog redelijk kunnen draaien, dankzij de vele binnenlandse toeristen die het dorp bezochten. "Toen is het seizoen nog redelijk geweest", weet Boer. "Het was prachtig weer in de zomer. Er zijn behoorlijk wat toeristen uit Nederland hier geweest."

Vaccineren

Voor de komende weken en maanden weten ze bij Giethoorn Onderneemt nog niet waar ze aan toe zijn. "Hoe kun je daar nou op anticiperen? Je kunt je voorbereiden op het moment dat je wel weer los mag, dat is alles wat je kunt doen." Boer hoopt dat in de komende periode snelheid wordt gemaakt met vaccineren. "Het vaccinatiebeleid is natuurlijk hopeloos hier in Nederland. Het gaat er nu denk ik om, dat er net als in Duitsland en omringende landen massaal gevaccineerd gaat worden Dan kunnen we het begin van het seizoen nog een beetje redden."