Bekende Enschedese studentenvilla knalroze geverfd: "We waren eigenlijk best wel boos"

"We hebben niets gemerkt", vertelt bewoner Merijn de Ruiter. De student Technische Bedrijfskunde slaapt naast het balkon waar ook de hele muur roze is geverfd. "Jammer, want we hadden ze eigenlijk wel graag willen betrappen."

Wij gingen langs bij Huize 't Pott:

Merijn en z'n vijf andere huisgenoten wisten al vrij snel wie het gedaan moest hebben. Namelijk de bewoners van een rivaliserend studentenhuis een stukje verderop in de straat. "Daar zijn we meteen naartoe gereden en daar lagen de roze verfrollers nog buiten. Dus de daders waren snel gevonden."

Vingerverf

De bewoners van Huize 't Pott konden de grap niet waarderen, maar er werd hen verzekerd dat het vingerverf was en dat het er met water weer makkelijk vanaf zou komen. "Dat gingen we proberen, maar merkten al snel dat dat toch niet helemaal het geval was. Er bleef een roze gloed achter. Toen waren ze toch wel een beetje de lul."

Want door de roze vingerverf is de speciale coating van de buitenmuren aangetast. Kort geleden is die coating nog aangebracht voor extra isolatie en voor het behoud van de witte kleur. Er hangt dus een serieus prijskaartje aan deze grap. "De volgende stap is de schade inschatten en een offerte opmaken voor het herstellen."

Wraak nemen

En wie moet die factuur dan uiteindelijk betalen? "Wij gaan 'm niet betalen", aldus Merijn. "Dat zij zo'n grap willen maken is prima. Wij zijn in Enschede het opvallendste huis en als dat andere studentenhuis zich over onze rug wil profileren, ok. Maar als het dan fout gaat, moet je ook gewoon mans genoeg zijn en de kosten op je nemen."

Beide studentenhuizen halen wel vaker grappen met elkaar uit, dus ook deze keer kan de andere partij volgens Merijn een actie terugverwachten. "Dit wordt natuurlijk ook in de groepsapp met veel oud-bewoners besproken. In de zomer gaan we met z'n allen golfen op Texel en dan gaan we daar een goed plan smeden om ze op een goede manier terug te pakken."