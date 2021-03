Organisatie Ronde van Overijssel wil wielerkoers op 1 mei rijden

"Net zoals straks met de Amstel Gold Race in april, waar alles in het teken staat van een veilige koers voor de sporters", stelt voorzitter Michiel Vincent. "Dus geen publiek of randactiviteiten." Wielerliefhebbers kunnen de wedstrijd wel volgen, want de klassieker wordt rechtstreeks uitgezonden op televisie.

Topsport

De Ronde van Overijssel valt binnen de geldende coronaregels onder de noemer topsport. Er is sprake van een internationaal deelnemersveld, met wielrenners die zich voorbereiden op de Olympische Spelen van Tokio en het WK op de weg en de baan.

Minder overlast

Het is de bedoeling dat de wielerwedstrijd over het normale parcours door de hele provincie gaat. "We hebben het plan om dit jaar de wedstrijd geheel coronaproof te organiseren uiteraard ook bij onze vrijwilligers en sponsoren neergelegd", aldus Vincent. "Zij staan er gelukkig vierkant achter. Daar komt bij dat als de Ronde van Overijssel gewoon het vertrouwde parcours van 200 kilometer aflegt, dit een stuk minder overlast geeft. Het is lastig om bijvoorbeeld voor een lokale ronde de hele dag ergens de weg af te sluiten."

Coronamaatregelen

Wielerbond KNWU steunt de plannen om de wedstrijd op 1 mei te organiseren. Maar of de koers ook daadwerkelijk kan worden gereden, is nog onzeker. Vincent: "Niemand weet welke coronamaatregelen er tegen die tijd nodig zijn. Voor ons was het in ieder geval goed om te horen dat de betrokken overheden positief zijn over onze plannen. Zij houden begrijpelijk ook de nodige slagen om de arm."